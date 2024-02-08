Uşak'ta yol yapımı sırasında bulundu, koruma altına alındı: Tam 16 milyon yıllık!

Uşak'ın Banaz ilçesi Ayrancı köyü yakınlarındaki orman kesim sahasında yol yapımı sırasında, üst tabakasının bir bölümü taşlaşmış iki ağaç kalıntısı bulundu.

Aynı köyde yaşayan Uşak Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Onur Erdem ile öğretmeni Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Polat, kalıntıların çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

16 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT

Kalıntılardan alınan numuneler İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesine gönderilirken, kalıntıların 10 ila 16 milyon yıl öncesine ait çamgillere ait ağaç fosilleri olduğu belirlendi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Ağaç fosilleri bölgeden alınarak Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

"EN BÜYÜK SEBEP VOLKANİK KÜTLE"

Konuya ilişkin AA'ya konuşan Doç. Dr. Selahattin Polat, "Bu fosillerin günümüzden 10 milyon ila 16 milyon yıl öncesine ait olduğunu tespit ettik. Burada fosillerin oluşmasının en büyük sebebi, Uşak'ın kuzeyinde Elmadağ volkanı diye nitelendirdiğimiz bir volkanik kütlemiz var. Bu volkanik kütle 17 milyon yıl önce faaliyetine başlıyor ve bu volkandan çıkan volkan külü, volkan kumu gibi çeşitli malzemeler bu ağaçların üzerine gelerek kapatıyor. Kapattıktan sonra da fosilleşme olayı meydana geliyor" dedi.

FOSİL

Fosiller, geçmişte yaşamış canlıların kalıntıları veya izleridir. Bunlar, kayalarda, amberde veya buzda korunmuş kemikler, dişler, kabuklar, yapraklar ve hatta yumuşak dokular olabilir. Fosiller, Dünya'daki yaşamın tarihi hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur ve evrimin hikayesini anlatmak için kullanılabilirler.

Fosiller, Dünya'daki yaşamın tarihi hakkında bilgi edinmemize yardımcı olur. Geçmişte yaşamış bitki ve hayvan türlerini tanımlamak için kullanılabilirler. Ayrıca iklim ve coğrafyanın zaman içinde nasıl değiştiğini anlamamıza da yardımcı olabilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem