Bitlis'te kurdu, bölgenin tamamına satıyor: Beyni güçlendiriyor, hafızayı uçuruyor!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurduğu üretim tesisinde kültür mantarı üretimi yapan girişimci Orhan Kaçmaz, yaptığı üretimle bölgenin mantar ihtiyacını karşılıyor.

1150 metrekare kapalı alanda ayda 6 tona yakın mantar üretimi gerçekleştiren Kaçmaz, 40 gün önce ekilen ürünlerin hasadını yapmaya başladı.

"BÖLGE İLLERİNE DE GÖNDERİYORUZ"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Kaçmaz, "Üretim tesisimizin bin 150 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Bu alan içerisinde oluşturduğumuz alanlarda kültür mantarı üretimi gerçekleştiriyoruz. Bugün de 40 gün önce ekimini gerçekleştirdiğimiz mantarlarımızın ilk hasadını yapmaya başladık. Şu an halihazırda ayda 6-7 ton arasında bir üretim gerçekleştiriyoruz. Bu da tesisimizin ortalama dörtte birlik üretim kapasitesine denk geliyor. Burada ürettiğimiz mantarlar Tatvan iç piyasasıyla sınırlı kalmayıp, ilimizin diğer ilçeleri ve bölge illerine de gönderiyoruz. Bir bakıma bölgenin mantar ihtiyacını karşılamış oluyoruz" dedi.

KÜLTÜR MANTARI

Kültür mantarı, beyaz, krem ​​veya kahverengi şapkaları olan bir mantar türüdür. Şapkalar, mantar olgunlaştıkça düzleşen yuvarlak veya ovaldir. Mantarların sapları beyaz ve pürüzsüzdür.

Kültür mantarları çiğ, pişmiş veya konserve olarak yenebilir. Salatalarda, çorbalarda, soslarda ve güveçlerde popüler bir malzemedir. Ayrıca kurutulabilir ve toz haline getirilebilir veya mantar sosu yapmak için kullanılabilir.

Kültür mantarları iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır. C, D ve B vitaminleri ile potasyum, selenyum ve fosfor bakımından zengindirler.

Kültür mantarı, besin değeri yüksek ve birçok sağlık faydası sunan bir besindir.

İşte kültür mantarının bazı önemli faydaları:

- Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Kültür mantarı, beta-glukanlar adı verilen bir tür lif içerir. Beta-glukanlar, bağışıklık sisteminin işlevini iyileştirmeye yardımcı olur ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar,

- Kanser Riskini Azaltır: Kültür mantarı, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur ve kanser gibi kronik hastalık riskini azaltabilir,

- Kalp Sağlığını Korur: Kültür mantarı, potasyum ve lif bakımından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Lif ise kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu iki besin ögesi de kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Kültür mantarı, düşük kalorili ve yüksek lifli bir besindir. Lif, tokluk hissini artırır ve daha az yemenize yardımcı olur. Bu nedenle kültür mantarı, kilo vermek veya korumak için ideal bir besindir,

- Kemik Sağlığını Güçlendirir: Kültür mantarı, D vitamini ve kalsiyum bakımından zengindir. D vitamini, kalsiyumun emilimini artırır. Kalsiyum ise kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur,

- Beyin Sağlığını Korur: Kültür mantarı, B vitaminleri bakımından zengindir. B vitaminleri, beyin fonksiyonlarının gelişmesine ve korunmasına yardımcı olur,

- Diğer Faydaları: Kültür mantarı, anemiyi önlemeye, kan şekerini dengelemeye, ruh halini iyileştirmeye ve cilt sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

KÜLTÜR MANTARI NASIL TÜKETİLİR?

Kültür mantarı, çiğ, pişmiş veya salamura olarak tüketilebilir. Çorbalara, soslara, güveçlere ve salatalara eklenebilir. Ayrıca mantar burger ve mantar biftek gibi et alternatifleri yapmak için de kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem