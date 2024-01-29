Akın akın geliyorlar: Şanlıurfa'da herkesin görmesi gerekiyor!

Doğası ve sahip olduğu güzellikleriyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 'sakin şehir' ağına dahil edilen Şanlıurfa Halfeti, ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine ayrı bir görsel şölen sunan Halfeti, bu günlerde yaz havasını yaşatıyor.

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Şanlıurfa’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Halfeti ilçesi, yaz havasının yaşandığı kış mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

İlçe, ılıman iklim dolayısıyla yaz mevsiminin yanı sıra kış aylarında da ilgi odağı oluyor.

BİRÇOK ETKİNLİK YAPMA FIRSATI

Bölgeye giden yerli ve yabancı ziyaretçiler, Fırat Nehri kenarında yürüyüş yapıp tekne turlarıyla da Ulu Cami, Savaşan Mahallesi ve Rumkale'yi görme fırsatı buluyor.

Akın akın geliyorlar: Şanlıurfa'da herkesin görmesi gerekiyor! - Resim : 1

"HERKESİN GÖRMESİ GEREKİYOR"

İHA'ya konuşan Halfeti’yi gezen ziyaretçiler, doğal güzellikleri ile ünlü kenti görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

HALFETİ

Halfeti, Fırat Nehri kıyısında yer alan bir ilçedir. İlçenin tarihi MÖ 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Halfeti, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetilmiştir.

Halfeti, doğal güzellikleri ile ünlüdür. İlçede Fırat Nehri, Saklı Göl, Yusufeli Şelalesi ve Halfeti Evleri gibi görülmeye değer yerler bulunmaktadır.

Halfeti, turizm açısından önemli bir ilçedir. İlçeye her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

Halfeti'nin tarihi ve doğal güzellikleri:

- Fırat Nehri: Halfeti, Fırat Nehri kıyısında yer alan bir ilçedir. İlçenin tarihi MÖ 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Halfeti, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetilmiştir,

- Saklı Göl: Saklı Göl, Birecik Barajı'nın yapılmasından sonra ortaya çıkan bir göldür. Göl, Halfeti'ye 10 kilometre uzaklıktadır. Göl, adını yeşil rengi ve etrafındaki kayalıklardan almaktadır,

- Yusufeli Şelalesi: Yusufeli Şelalesi, Halfeti'ye 25 kilometre uzaklıktadır. Şelale, 25 metre yüksekliğinde ve 25 metre genişliğindedir. Şelale, Fırat Nehri üzerinde yer almaktadır,

- Halfeti Evleri: Halfeti Evleri, Fırat Nehri kıyısında yer alan geleneksel Türk evleridir. Evler, taştan ve ahşaptan yapılmıştır. Evlerin çatıları kepele şeklindedir. Halfeti Evleri, 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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