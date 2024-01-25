Adana'da hasat rekor kırdı, kamyon ve TIR'larla sevk ediliyor: Tarlada kilosu 6 TL!

Türkiye üretiminin büyük kısmını karşılayan Adana'da mandalina hasadı başladı.

Bahçelere giren işçilerin el emeğiyle toplanıp kamyon ve TIR'lara yüklemesi ile iç ve dış pazara gönderilen W. Murcott cinsi mandalinalar, bu yıl rekoltenin fazla olması nedeniyle dalında 6 ile 6 buçuk liradan alıcı buluyor.

"FİYATLAR BİRAZ DAHA YÜKSELECEK"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana’da bu yıl yaklaşık 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltesi var. 340 bin dönüm alanda 1 milyon 350 bin ton narenciye rekoltesi bekliyoruz. Erkenci çeşitlerin hasadı bitti, şu anda sadece bölgemizde W. Murcott cinsinin hasadı sürüyor. Şubat ayının ortalarına kadar da hasat sürecek. Fiyatlar da dalında kilogramı 6 ile 6 buçuk lira arasında değişiyor. Don olmadığı sürece hasat devam edecek. Eğer ileriki günlerde don olmazsa fiyatlar biraz daha yükselecek" dedi.

MANDALİNA

Mandalina, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya ve cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Mandalina ayrıca A vitamini, B vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve lif içerir.

Mandalinanın faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimine ve işlevine yardımcı olarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bu da soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyonlara karşı koruma sağlar,

- Serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korur: C vitamini, antioksidan özelliklere sahiptir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller, kanser, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalıkların riskini artıran moleküllerdi,

- Cildin sağlığını iyileştirir: C vitamini, kolajen üretimine yardımcı olur. Kolajen, cildin yapı taşlarından biridir. C vitamini eksikliği, cilt kuruluğu, kırışıklıklar ve diğer cilt sorunlarına neden olabilir,

- Göz sağlığını destekler: A vitamini, görme için gereklidir. A vitamini eksikliği, gece körlüğü, katarakt ve diğer görme sorunlarına neden olabilir,

- Kalp sağlığını destekler: C vitamini, kan basıncını düşürmeye ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Bu da kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltabilir: Araştırmalar, C vitamininin kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir,

- Sindirimi destekler: Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir. Mandalina, lif açısından zengin bir meyvedir,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Mandalina, kalorisi düşük ve lif açısından zengin bir meyvedir. Bu da kilo vermeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem