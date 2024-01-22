Nesli tükenmek üzere, Tokat'ta görüntülendi!

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde görülen yaban kedisi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İHA'nın aktardığı görüntüde, hayvanın kedigiller familyasından nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisinin korkarak kaçtığı görüldü.

YABAN KEDİSİ

Yaban kedileri, ev kedilerine benzer boyutlardadır. Erkekler 5-8 kg, dişiler 3-5 kg ağırlığındadır. Gövde uzunluğu 43-91 cm, kuyruk uzunluğu 20-35 cm arasında değişir.

Yaban kedileri, genellikle yaban hayatı ile çevrili açık alanlarda yaşar. Ormanlar, çalılar, bozkırlar ve çöllerde bulunabilirler. Geceleri aktiftirler ve küçük kemirgenler, kuşlar, sürüngenler ve balıklar ile beslenirler.

Yaban kedileri, IUCN Kırmızı Listesi'nde Asgari Endişe (Soyu Azalan) kategorisinde listelenmiştir. Habitat kaybı ve avlanma, yabani kedi popülasyonlarını tehdit eden başlıca faktörlerdir.

Kaynak: Gerçek Gündem