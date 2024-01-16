Ankara'da yol ortasında görüldü!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşlar, karşılarına çıkan bir vaşağı görüntüledi.

İHA'nın aktardığı haberde, yolda görülen ve kameralara yansıyan görüntülerde nesli tükenmek üzere olan vaşak, bir süre sonra ormanlık alanın içinde kayboldu.

YAŞANAN DİYALOG GÜLÜMSETTİ

Vaşağı gören vatandaşlar o anları görüntülerken, bu sırada aralarında yaşanan diyalog duyanları gülümsetti.

VAŞAK

Vaşaklar, ağırlıkları 18 ila 25 kilogram arasında değişen, kuyrukları 25 ila 40 santimetre uzunluğunda olan, uzun bacaklı ve yuvarlak gövdeli hayvanlardır. Kulak uçları tüylü ve siyahtır. Kürkleri, yaşadıkları bölgeye göre değişkenlik gösterebilir. Genellikle kahverengi, gri veya siyah renklerde olabilir.

Vaşaklar, Kuzey Yarımküre'nin ormanlık bölgelerinde yaşarlar. Türkiye'de de, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunurlar.

Vaşaklar, nesli tükenme tehdidi altında olan hayvanlardır. Habitat kaybı ve avlanma, vaşakların nesli tükenme riskini artıran başlıca faktörlerdir.

Kaynak: Gerçek Gündem