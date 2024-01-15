Nesli tükenmek üzere ve kırmızı listede: Tunceli'de görüntülendi!

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Vaşağa bir akraba ziyaretine giderken Sansa Vadisi civarında denk geldiğini belirten İHA'ya konuşan Düzgün Çinkılıç, "Aracı durdurup kısa sürede olsa vaşağı kayıt altına alma şansı yakaladım. Yoldan karşıya geçen vaşak daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu" dedi.

VAŞAK

Vaşaklar, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın ormanlık bölgelerinde yaşar. Yalnız yaşayan hayvanlardır ve geceleri aktiftirler. Avları genellikle küçük memelilerdir, ancak kuşlar ve balık da avlayabilirler.

Vaşaklar, nesli tükenmekte olan hayvanlardır. Habitat kaybı ve avlanma, vaşak popülasyonlarını tehdit etmektedir.

Vaşaklar, güçlü avcılardır ve orman ekosistemi için önemli bir rol oynarlar. Küçük memeli popülasyonlarını kontrol ederek ormanların sağlığını korurlar.

Kaynak: Gerçek Gündem