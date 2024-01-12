Diyarbakır'da kayıt altına alındı: Dünyanın en çok aranan 10 türü ve nesli tükenmekte!

Diyarbakır Dicle Nehri'nin Türkiye bölümünde sazangiller familyasına mensup benekli bir balık türü olan leopar sazanı bulundu. Nesli tükenmekte olan Leopar sazanı, dünyanın en çok aranan 10 balığından biri.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su ürünleri Fakültesi'nde görev yapan bilim insanları tarafından dünyanın en çok aranan kayıp balıklar listesinde yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı’nın 2021 yılında bulunmasının ardından bu kez leopar sazanını yeniden keşfetti.

Böylelikle Diyarbakır Dicle Nehri'nde 'Leopar Sazanı' Re:wild ve SHOAL'un dünyanın en çok aranan kayıp balıklar listesinde yeniden keşfedilen ikinci balık türü oldu.

"DÜNYADA EN ÇOK ARANAN 10 BALIK LİSTESİNE GİRDİ"

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya, "2008 yılından beri Dicle Nehri drenajları üzerinde çalışmalar yürütüyorum. Hassas, kayıp ve ender türlerimiz vardı. Bunlardan 2 tanesi yakın zamanda dünyada en çok aranan 10 balık listesine girdi. 2 yıl arayla 2’sinide bulma şansı yakaladık. Dünyada en çok aranan 10 balığının ilk 2’si bizim tarafımızdan bulunması gerçekten onur verici" dedi.

Diyarbakır'da kayıt altına alındı: Dünyanın en çok aranan 10 türü ve nesli tükenmekte! - Resim : 1

LEOPAR SAZANI

Leopar sazanı, Türkiye, İran ve Irak'ta Dicle ve Fırat nehirlerinde yaşayan bir balık türüdür. Sazangiller familyasına mensup olan bu balık, adını vücudundaki benekli deseninden alır.

Leopar sazanları, ortalama 1 metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığında olabilir. Vücutları uzun ve silindiriktir. Sırtları yeşilimsi veya kahverengimsi, karınları ise beyazımsıdır. Vücutlarında büyük, yuvarlak benekler bulunur. Bu benekler, balığı kamufle etmeye ve avcılardan saklamaya yardımcı olur.

Leopar sazanları, nesli tükenmekte olan türler arasında yer almaktadır. Bu türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının başlıca nedenleri arasında aşırı avlanma, habitat tahribatı ve kirlilik yer almaktadır.

Leopar sazanları, Türkiye'de koruma altındadır. Bu türün korunması için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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