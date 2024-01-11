Tokat'ta gördü, 'ornitorenk' sandı: Gerçek çok başka çıktı!

Tokat'ta bir lise öğrencisi Yeşilırmak kenarında sudan çıkan bir canlıyı Avustralya ve Tasmanya'ya yaşayan 'ornitorenk' sandı. Kameralara yansıyan görüntülerde gerçek ise daha sonra öğrendi.

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Tokat kent merkezindeki Gaziosmanpaşa Lisesi 12. Sınıfta eğitim gören Bünyamin Yılmaz, akşam yürüyüş yapmak için ırmak kenarına geldi.

Dinlenmek için durduğu sırada sudan bir canlının çıktığını gören Yılmaz, cep telefonunu çıkartarak kayda aldı.

ORNİTORENK SANDI

Çektiği görüntüdeki canlıyı merak eden Yılmaz, arkadaşlarıyla paylaşarak hayvanın ne olduğunu sordu. Bazı arkadaşları ornitorenk derken fok balığına benzetenler bile oldu. Yılmaz, internetten yaptıkları araştırma neticesinde su samuru olduğuna karar kıldı. Kayda alınan görüntülerde su samuru yüzeye çıkarak kenarında bulunan halı üzerinde hareket ettiği görüldü.

Tokat'ta gördü, 'ornitorenk' sandı: Gerçek çok başka çıktı! - Resim : 1

"BAŞTA NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Konuya ilişkin İHAY'ya konuşan Yılmaz, "Saat 21.00 civarı buradan geçiyordum. Bu noktada oturmak istedim. Kafamı ırmak tarafına çevirdiğim anda bir canlı gördüm. Ben de başta ne olduğunu anlayamadım. Videosunu çektim. Bizim arkadaşlarla falan paylaştım. Bizim çoğu arkadaş ornitorenk dedi. Bazı arkadaşlarımdan fok balığı diyenler bile oldu. En sonunda su samurayı olduğu hakkında kesin karara vardık" dedi.

ORNİTORENK

Ornitorenk, Avustralya ve Tasmanya'ya özgü, yarı-suda yaşayan, memeli bir hayvandır. Yumurtlayan memeliler olarak bilinen monotrem sınıfına ait tek canlı türüdür.

Ornitorenkler, 39-60 cm uzunluğunda, 1-2,4 kg ağırlığındadır. Ördek gagasına, kunduz kuyruğuna ve perdeli ayaklara sahiptir. Peluş kürkü kahverengimsi siyahtır.

Ornitorenkler, gececi hayvanlardır. Gündüzleri yuvalarında, geceleri ise nehirlerde, akarsularda ve göllerde avlanırlar. Suda yüzme ve dalış konusunda oldukça yeteneklidirler.

SU SAMURU

Su samuru, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, memeli bir hayvandır. Su samurları, 40-80 cm uzunluğunda ve 5-12 kg ağırlığındadır. Uzun, esnek bir vücutları, kısa bacakları, perdeli ayakları ve uzun, kürklü kuyrukları vardır. Kürkleri, genellikle kahverengi veya siyahtır.

Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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