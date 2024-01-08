Nesli tükenmek üzere, Gaziantep'te görüntülendi!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunması gereken hayvanlar kategorisinde “kırmızı listede” yer alan çizgili sırtlan, kırsal Keklik Mahallesi'ndeki bir bağ evinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜDEN KAYBOLDU

İHA'nın aktardığı görüntülerde, evin çevresinde bir süre dolaşan 'Anadolu sırtlanı' olarak da bilinen çizgili sırtlan, daha sonra yoluna devam ederek görüntüden kayboldu.

ÇİZGİLİ SIRTLAN

Çizgili sırtlanın (Hyaena hyaena), yalnızca Afrika'da bulunan diğer sırtlan türlerinden farklı olarak bu türün Asya'da, hatta Türkiye'de yaşadığı ispatlanmıştır.

Çizgili sırtlanların vücutları 110 cm'nin üstünde uzunluğa ve 40–50 kg ağırlığa ulaşabilir – kuyrukları ortalama 45 santimetredir. Vücutları, benekli sırtlanlardan daha uzun ve daha incedir. Sırtlarında, koyu kahverengi veya siyah zemin üzerinde, koyu sarı veya beyaz çizgiler bulunur. Kuyrukları, uçta koyu bir fırça ile biter.

Çizgili sırtlanlar, çöller, yarı çöller, çayırlar ve ormanlık alanlar gibi çeşitli habitatlarda yaşayabilirler. Geceleri aktiftirler ve genellikle yalnız yaşarlar. Ancak, yiyecek bulmak için gruplar halinde de hareket edebilirler.

Çizgili sırtlanlar, leşlerle beslenmeye adapte olmuşlardır. Ancak, küçük memeliler, kuşlar, yumurtalar, böcekler ve hatta meyvelerle de beslenebilirler. Leşleri bulmak için iyi bir koku alma duyularına sahiptirler.

Çizgili sırtlanlar, sürü halinde yaşayan diğer yırtıcılardan kaçmak için iyi bir koşucudurlar. Ayrıca, güçlü pençeleri ve çeneleri sayesinde, kemikleri bile kırabilirler.

Çizgili sırtlanlar, nesli tehlike altında olan bir türdür. Habitat kaybı, avlanma ve hastalık gibi nedenlerle sayıları azalmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem