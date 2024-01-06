Hatay'da hasat öncesi 'zehir' temizliği, tam bir C vitamini zengini!

Hatay'da maydanoz hasadı yaklaşırken, bazı zehirli otların temizliği başladı. Faydası saymakla bitmeyen ve tam bir 'C' vitamini zengini olan maydanoz, sofralara gelene kadar zorlu işlemlerden geçiyor.

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Sahip olduğu hava şartlarından dolayı tarımsal ürün çeşitliliği fazla olan Hatay'da, maydanoz hasadı öncesi işçiler, insanların zehirlenmemesi ve maydanozun veriminin artması için zararlı ot ayıklama mesaisi yapıyor.

C vitamini bakımından zengin olan maydanoz, tarladan tezgaha gelene kadar zorlu aşamalardan geçerken, bu aşamalar arasında en önemlisi ise zararlı otlardan ayıklama işi.

"BAZI OTLAR ZEHİRLİDİR"

Hasat öncesi ayıklama işlemine ilişkin İHA'ya konuşan Dahiye Höyük, "Maydanozun içinden otları alıyoruz. Çünkü daha kaliteli olsun ve iyi satılsın. Bazı otlar yenilir ama bazı otlar zehirlidir. Ondan dolayı temizlik yapıyoruz" dedi.

Hatay'da hasat öncesi 'zehir' temizliği, tam bir C vitamini zengini! - Resim : 1

MAYDANOZ

Maydanoz, yeşil renkli, damarlı yaprakları ile tanınan bir bitkidir. Yaprakları saplı, parçalı ve koyu yeşil renklidir. Çiçekler şemsiye şeklinde toplanmıştır. Yaprakları tüysüz, yeşilimsi, esmer renkli, armut seklinde ve özel kokuludur. Maydanozgiller familyasından; tohumları ufak ve esmerdir.

Maydanoz, Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitkidir, ancak dünyanın birçok yerinde yetiştirilir. Maydanoz, salatalarda, çorbalarda, soslarda ve yemeklerde baharat olarak kullanılır. Ayrıca, detoks sularında ve kokteyllerde de kullanılır.

Maydanoz, A, C, K vitaminleri, folik asit ve potasyum gibi besin maddeleri açısından zengin bir bitkidir. Maydanoz, antioksidan özelliklere sahip olduğu için, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, iltihabı azaltmaya, kanser riskini azaltmaya ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay
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