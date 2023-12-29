Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yaşayan vatandaş, evinin önüne gelen aç tilkiyi hem doyurdu hem de sohbet edip, o anları kayda aldı.

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Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde bir evin bahçesine giren aç tilkiyi gören ev sahibi Turgut Demir, tilkinin aç olduğunu fark edince onunla sohbet ederek kendi elleriyle besledi.

Ağrı’da yaşanan bu olay ‘insanlık ölmedi’ dedirtti. Hayvan sever vatandaş, takdir toplayan bu davranışını anbean kameraya kaydetti.

Kaynak: İHA

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