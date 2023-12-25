Erzurum'da dünyanın en büyük ikincisi, ayrı bir güzelliğe sahip: Keyifli anlar ayaklarınızın altında!

Erzurum'da bulunan dünyanın en büyük ikinci şelalesi olan Tortum Şelalesi, doğa harikası manzara karşısında keyifli anlar yaşatıyor. Ayrı bir güzelliğe sahip olan Tortum Şelalesi, fotoğraf ve doğa severlerin uğrak yeri.

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Erzurum'da bulunan dünyanın en büyük ikinci şelalesi olan Tortum Şelalesi, kış mevsiminde bile ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip olan Tortum Şelalesi'nde buz tutan yürüyüş yollarında vatandaşlar, yürümekte zorluk çekmelerine rağmen doğa harikası manzara karşısında keyifli anlar yaşıyor.

"AYRI BİR GÜZELLİĞE SAHİP"

Tortum Şelalesi'ni gezmeye gelen ve İHA'ya konuşan vatandaşlar, "Muhteşem bir yer. Yaz mevsiminde de kış mevsiminde de ayrı bir güzelliğe sahip. Herkesin buraya gelmesini ve bu manzarayı görmesini isteriz" dedi.

Erzurum'da dünyanın en büyük ikincisi, ayrı bir güzelliğe sahip: Keyifli anlar ayaklarınızın altında! - Resim : 1

TORTUM ŞELALESİ

Tortum Şelalesi, Erzurum ilinin Uzundere ilçesinde bulunur. Tortum Gölü'nün Tev Vadisi'ndeki heyelan kütlesini aşarak dökülmesiyle oluşmuştur.

Tortum Şelalesi, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında oldukça güzel bir manzara sunmaktadır. Şelalenin çevresinde piknik alanları ve yürüyüş parkurları bulunmaktadır. Şelalenin alt kısmında bulunan dev kazan, fotoğrafçılar için oldukça ilgi çekici bir manzaradır.

Tortum Şelalesi, hem doğal güzelliği hem de tarihi önemi ile Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biridir. Şelaleyi ziyaret etmek isteyenler, Erzurum'a gelerek Uzundere ilçesine gidebilirler. Şelale ilçeye yaklaşık 16 km uzaklıktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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