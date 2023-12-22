Tunceli'de kadınların ellerinden doğal hasat başladı, tam bir protein deposu: Kilosu 90 TL!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çiftçilerin ürettiği tonlarca kuru fasulye, kadın işçilerin çalışmasıyla atıklarından temizlenip Türkiye'nin farklı kentlerinde tüketiciye satılıyor.

Tozundan arındırılan fasulyeleri tepsilere boşaltan kadınlar, daha sonra ürünlerin arasındaki taş, ot ve toprak parçalarını elleriyle tek tek seçiyor.

KİLOSU 90 TL

AA'nın aktardığı habere göre, herhangi bir ilaç ya da suni gübre kullanılmadan üretilen Ovacık fasulyesi, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Antalya, Aydın, Hatay ve Diyarbakır gibi illere gönderilerek kilogramı 90 liradan satılıyor.

"OKUYAN ÇOCUĞUMA DESTEK OLUYORUM"

"Kazandığım parayla üniversite okuyan çocuğuma destek oluyorum" diyen kadın işçilerden Figen Kılınç, "Fasulyenin ekilmesi, sulanması ve biçilmesi çok zor oluyor. Bütün bu zorluklara rağmen üretmeyi ve çalışmayı seviyoruz. Fasulyeleri biçme ve temizleme aşamasında biz kadınlara büyük görev düşüyor. Harmandan çıkan fasulyeleri eleklerle eleyip tepsilere döküyoruz. Fasulyelerin içinde genellikle taş, ot ve toprak parçaları ile kırık fasulyeler oluyor. Temizleme işlemini yaptıktan sonra fasulyeleri tekrar torbalara koyup satışa hazır hale getiriyoruz. Fasulye ayıklamadan kazandığım parayla üniversite okuyan çocuğuma destek oluyorum ve evime gıda alıyorum" dedi.

KURU FASULYE

Kuru fasulye, baklagiller familyasından olan ve Türkiye'de yaygın olarak tüketilen bir besindir. Protein, lif, vitamin ve mineraller açısından zengindir.

Kuru fasulyenin faydaları şunlardır:

- Protein kaynağıdır: Kuru fasulye, bitkisel protein açısından zengin bir besindir. 100 gram kuru fasulyede yaklaşık 23 gram protein bulunur. Bu nedenle, vejetaryen ve veganlar için önemli bir protein kaynağıdır,

- Lif kaynağıdır: Kuru fasulye, lif açısından da zengin bir besindir. 100 gram kuru fasulyede yaklaşık 15 gram lif bulunur. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye, kabızlığı önlemeye ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur,

- Vitamin ve mineral kaynağıdır: Kuru fasulye, A, C, E vitaminleri ve potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu vitamin ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kemik sağlığını korumaya, kalp sağlığını desteklemeye ve cilt sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Kuru fasulye, düşük kalorili ve yüksek lif içeriği sayesinde kilo vermeye yardımcı olabilir. Lif, tokluk hissini artırarak iştahı azaltmaya yardımcı olur,

- Kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir: Kuru fasulye, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, diyabet hastaları için faydalı olabilir.

- Kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir: Kuru fasulye, lif, antioksidanlar ve potasyum içeriği sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Lif, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Antioksidanlar, oksidatif stresi azaltarak kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

Kuru fasulye, çeşitli şekillerde tüketilebilir. En yaygın tüketim şekli, pişirilerek yemek yapmaktır. Kuru fasulye, pilav, salata, çorba gibi çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Kuru fasulye, ayrıca püre, humus, falafel gibi mezelerde de kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem