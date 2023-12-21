Hatay'da zorlu hasat başladı, 1 tanesinin bile vücuda yararı saymakla bitmiyor: Tarlada kilosu 5 TL!

Hatay'ın bereketli topraklarında havucun söküm aşamasına gelmesiyle zorlu hasat başladı.

Hatay'dan Türkiye’nin 81 iline satılan sarı havuç, tarladan 5 TL'ye iç piyasaya satılıyor.

"KALKINMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan üretici Ahmet Donat, "Hasatlarımız, verimimiz iyi durumda. Deprem bölgesindeyiz kalkınmaya çalışıyoruz, şu an sarı havucumuzu 5 TL’ye satıyoruz. Zincir marketlerde bu fiyatlar; 11-12- 15 TL’ye kadar çıkıyor. Bu bizim en büyük sorunumuz, bizden çıkıp son tüketiciye ulaştığı zaman 15 TL’den tüketim sağlanıyor" dedi.

HAVUÇ

Havuç, dünyanın birçok bölgesinde yetiştirilir. En önemli havuç üretim bölgeleri arasında Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya yer almaktadır.

Havuç, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ olarak, pişirilerek, suyu sıkılarak veya reçel yapılarak tüketilebilir. Havuç, salatalarda, çorbalarda, yemeklerde ve tatlılarda kullanılabilir.

Havuç, A vitamini, C vitamini, K vitamini, potasyum, lif ve çeşitli antioksidanlar açısından zengindir. A vitamini, görme, bağışıklık sistemi ve cilt sağlığı için önemlidir. C vitamini, bağışıklık sistemi ve cilt sağlığı için önemlidir. K vitamini, kanın pıhtılaşması için önemlidir. Potasyum, kalp sağlığı ve sinir sistemi sağlığı için önemlidir. Lif, sindirim sistemi sağlığı için önemlidir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korumaya yardımcı olur.

Havucun sağlık yararları şunlardır:

- Görme sağlığını destekler: A vitamini, görme için gerekli olan bir besindir. Havuç, A vitamini açısından zengin bir besindir. Bu nedenle, havuç, göz sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: A vitamini, C vitamini ve çeşitli antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Havuç, bu besin maddeleri açısından zengin bir besindir. Bu nedenle, havuç, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

-Cilt sağlığını destekler: A vitamini ve C vitamini, cilt sağlığı için gerekli olan besin maddeleridir. Havuç, bu besin maddeleri açısından zengin bir besindir. Bu nedenle, havuç, cilt sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir,

- Kalp sağlığını destekler: Potasyum, kalp sağlığı için önemli bir besindir. Havuç, potasyum açısından zengin bir besindir. Bu nedenle, havuç, kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir,

- Sindirim sistemini düzenler: Lif, sindirim sistemi sağlığı için önemli bir besindir. Havuç, lif açısından zengin bir besindir. Bu nedenle, havuç, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem