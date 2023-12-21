Mersin'de hasadı başladı, 60 ülkeye ihracatı yapılıyor ve kış boyu saklanabiliyor: Tarlada kilosu 5 TL!

Türkiye'de limonun başkenti olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde, 60 ülkeye ihracatı yapılan tescilli 'Lamas' cinsi limonda hasat başladı.

6-7 ay depoda saklanabilen limonun faydası saymakla bitmezken, tarlada 5 TL'den alıcı buluyor.

"PİYASAYA CAN VERDİ"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan üretici ve işletme sahibi Erdoğan Yaşar, "Lamas limonunda sezonumuz yeni başladı. Lamas limonunun özelliği depoda, dalında uzun süre bekletilebilmesi ve yola dayanaklılığıdır. Bahçede 5 TL'den alıcı bulmaya başladı. Mayer cinsinden sonra Lamas limonunda hasadın başlaması piyasaya biraz can vermiştir" dedi.

LAMAS LİMONU

Lamas limonu, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yetişen özel bir limon türüdür.

Lamas limonu, lezzetli, aromatik ve dayanıklı bir limon çeşididir. Eklediği tazelik ve C vitamini açısından zenginliği ile çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Ancak daha zor bulunabildiği için diğer limonlardan biraz daha pahalı olabilir.

Lamas limonu, coğrafi işaretli bir üründür, yani sadece belirli bir bölgede ve belirli standartlara uygun olarak üretilen limonlar Lamas limonu adını alabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem