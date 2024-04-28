Çorum'da Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Çorum'un Kargı ilçesinde Hacıhamza Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu'nun aracı şarampole devrildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tombuloğlu, hayatını kaybetti.

Çorum'da Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde Hacıhamza Karakol Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Oğuzhan Tombuloğlu, D100 kara yolu Hacıhamza köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Tombuloğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kargı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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