Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 polis şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'daki Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı. Yaşanan olay sonrası polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 2 polis yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amiri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Konuyla ilgili X hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren polis memurunun etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: AA