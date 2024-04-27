Dikili açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları lastik botta 10'u çocuk 24 düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti. Ekipler, göçmenleri karaya çıkararak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA