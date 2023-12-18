Yozgat'ta farklı bir yöntem denendi, 30 dönümden 800 ton ürün alındı: Avrupa ülkelerinden yoğun talep görüyor!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kurulan bir serada, jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılarak dört mevsim organik domates üretimi gerçekleştiriliyor.

İlçeye 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan 30 dekar serada, topraksız tarım uygulaması ile yılın 8 ayı hormonsuz ve organik salkım domates üretiliyor. 46 çalışanın istihdam edildiği serada üretilen domatesler Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

"30 DÖNÜMDEN 800 TON DOMATES"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan üretici Tuncay Sarısu, "Seramız 30 dönüm, burada yılın 8 ayı domates üretiliyor ve hasat yapılıyor. 8 ayda 800 ton arası domates üretiyoruz. Domatesleri yurt dışına ihraç ediyoruz, şu anda da Romanya’ya ürünlerimizi gönderiyoruz. Kış sezonu hafta da bir gün hasat yapıyoruz, yazın ise 2-3 gün hasat yapıyoruz. Topraksız sera ile Yozgat Sorgun’da yetiştirdiğimiz domateslerimiz organik ve kesinlikle hormon yok. Şu anda domateslerimizi Sorgun'dan Avrupa’ya ihracat yapıyoruz. Seramızda 46 kişi çalışıyor" dedi.

DOMATES

Domates, A, C, K ve B6 vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Lif içeriği yüksek olduğu için sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca kalp sağlığını korumaya, kan şekerini düzenlemeye ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Domates, taze olarak tüketilebildiği gibi, salça, ketçap, domates suyu, domates püresi gibi ürünlerde de kullanılabilir.

Domatesin faydaları şunlardır:

- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur: Lif içeriği sayesinde, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: Likopen içeriği sayesinde, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur: Lif içeriği sayesinde, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur: Antioksidan içeriği sayesinde, kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir,

- Göz sağlığını korur: Likopen içeriği sayesinde, göz sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur: A vitamini ve C vitamini içeriği sayesinde, cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem