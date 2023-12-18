Düzce'de hasadı başladı, ünü her geçen gün arttı: Kilosu 15 TL ve tam bir vitamin zengini!

Düzce'de humuslu topraklarda yetişen ve kendine özgü aromasıyla tanınan bal kabağı tezgaha indi.

'Düzce kabağı' diye anılan bal kabağının ünü her geçen gün giderek artarken, kabak tatlısından komposto ve trileçeye kadar birçok ürüne lezzet katan bal kabağı, sadece yetiştiği bölgede değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinden ilgi görüyor.

"KİLOSU 15 TL"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan üretici Fikret Algün, "Ben alışkın olduğum için bunu ekmek bana zor gelmiyor. Ben her sene bu işi yapıyorum. Şu anda kilosunu 15 TL'ye satıyoruz" dedi.

BAL KABAĞI

Bal kabağının anavatanı Amerika'dır. Bal kabağı, A, C, B1, B2 ve B6 vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Lif içeriği yüksek olduğu için sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca kalp sağlığını korumaya, kan şekerini düzenlemeye ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Bal kabağının faydaları şunlardır:

- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur,

- Cilt sağlığını korur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kaynak: Gerçek Gündem