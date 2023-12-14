Kars'ta binbir emekle üretildi, tam bir B12 vitamini zengini: Kilosu 400 TL!

Türkiye'de peynir üretiminde önemli yere sahip olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık 4 aylık bir süreçte hazırlanan gravyer peynirleri tezgahları süslemeye başladı.

Kilosu 400 liradan satışa sunulan sezonun ilk gravyer peyniri sipariş üzerine Türkiye’nin her noktasına ulaştırılıyor.

SEZONUN İLK GRAVYER PEYNİRİ KESİLDİ

İHA'ya konuşan Sarıkamış'ta hizmet veren peynir satıcısı Furkan Turut, sezonun ilk gravyer peynirini kestiğini dile getirdi.

GRAVYER PEYNİRİ

Gravyer peyniri, inek sütünden yapılır ve olgunlaşması yaklaşık 10 ay sürer. Peynir, sarımsı-beyaz renktedir ve üzerinde küçük delikler bulunur. Gravyer peyniri, keskin, tuzlu ve biraz acı bir tada sahiptir.

Gravyer peyniri, genellikle sandviçler, salatalar ve soslarda kullanılır. Ayrıca, kızartma ve güveçlerde de kullanılabilir. Gravyer peyniri, ayrıca taze olarak da tüketilebilir.

Gravyer peyniri, besin değeri yüksek bir besindir. Yüksek oranda protein, kalsiyum ve fosfor içerir. Gravyer peyniri, ayrıca A vitamini ve B12 vitamini bakımından da zengindir.

Gravyer peynirinin bazı faydaları şöyle:

- Kemik sağlığını destekler: Gravyer peyniri, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içerir. Bu besinler, kemiklerin güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur,

- İmmun sistemi fonksiyonunu destekler: Gravyer peyniri, A vitamini ve B12 vitamini bakımından da zengindir. Bu vitaminler, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir,

- Sindirim sağlığını destekler: Gravyer peyniri, lif bakımından da iyi bir kaynaktır. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur,

- Kalp sağlığını destekler: Gravyer peyniri, doymuş yağ oranı düşüktür ve doymamış yağ oranı yüksektir. Bu, kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Gravyer peyniri, antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem