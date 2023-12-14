Kars'ta binbir emekle üretildi, tam bir B12 vitamini zengini: Kilosu 400 TL!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sezonun ilk gravyer peynirleri tezgahlarda kesilmeye başladı. Kilosu 400 TL'den satışa sunulan gravyer peyniri, tam bir B12 vitamini olarak sofralarımıza geliyor.

> <

Türkiye'de peynir üretiminde önemli yere sahip olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık 4 aylık bir süreçte hazırlanan gravyer peynirleri tezgahları süslemeye başladı.

Kilosu 400 liradan satışa sunulan sezonun ilk gravyer peyniri sipariş üzerine Türkiye’nin her noktasına ulaştırılıyor.

SEZONUN İLK GRAVYER PEYNİRİ KESİLDİ

İHA'ya konuşan Sarıkamış'ta hizmet veren peynir satıcısı Furkan Turut, sezonun ilk gravyer peynirini kestiğini dile getirdi.

Kars'ta binbir emekle üretildi, tam bir B12 vitamini zengini: Kilosu 400 TL! - Resim : 1

GRAVYER PEYNİRİ

Gravyer peyniri, inek sütünden yapılır ve olgunlaşması yaklaşık 10 ay sürer. Peynir, sarımsı-beyaz renktedir ve üzerinde küçük delikler bulunur. Gravyer peyniri, keskin, tuzlu ve biraz acı bir tada sahiptir.

Gravyer peyniri, genellikle sandviçler, salatalar ve soslarda kullanılır. Ayrıca, kızartma ve güveçlerde de kullanılabilir. Gravyer peyniri, ayrıca taze olarak da tüketilebilir.

Gravyer peyniri, besin değeri yüksek bir besindir. Yüksek oranda protein, kalsiyum ve fosfor içerir. Gravyer peyniri, ayrıca A vitamini ve B12 vitamini bakımından da zengindir.

Gravyer peynirinin bazı faydaları şöyle:

- Kemik sağlığını destekler: Gravyer peyniri, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içerir. Bu besinler, kemiklerin güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur,

- İmmun sistemi fonksiyonunu destekler: Gravyer peyniri, A vitamini ve B12 vitamini bakımından da zengindir. Bu vitaminler, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir,

- Sindirim sağlığını destekler: Gravyer peyniri, lif bakımından da iyi bir kaynaktır. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur,

- Kalp sağlığını destekler: Gravyer peyniri, doymuş yağ oranı düşüktür ve doymamış yağ oranı yüksektir. Bu, kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Gravyer peyniri, antioksidanlar bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kars Sarıkamış

Benzer Videolar

Bilecik'te duyulmamış hasat başladı, TIR'larla akın akın geliyorlar ve yoğun talep görüyor: Kilosu 18 TL! Duyulmamış hasat başladı, TIR'larla akın akın geliyorlar
Yalova’da sahilde ayı görüntülendi Yalova’da sahilde ayı görüntülendi
Dünyada sadece Niğde'de yaşıyor, ilk kez görüntülendi! Dünyada sadece Niğde'de yaşıyor, ilk kez görüntülendi!
Edirne'de masraflı hasat başladı, 1 dönümden 7,5 ton ürün aldı: Tonu 1855 TL! 1 dönümden 7,5 ton ürün aldı: Tonu 1855 TL
Tokat'ta mandalina kolisinden çıktı, evine götürdü! Mandalina kolisinden çıktı, evine götürdü!
Mandalinalar arasından çıkan canlı şaşkına çevirdi! Evine götürüp beslemeye başladı Mandalinalar arasından çıkan canlı şaşkına çevirdi! Evine götürüp beslemeye başladı
Muş'ta hasadı başladı, 14 şirketle sözleşme imzalandı: 60 bin tonla önemli bir gelir bekleniyor! Hasadı başladı: 60 bin tonla önemli bir gelir bekleniyor!
Nesli tükenmek üzere, Tunceli'de görüntülendi: Şehre kadar indiler! Nesli tükenmek üzere: Şehre kadar indiler!
Muğla'da yetişiyor, yılda iki ay toplanıyor ve enerji patlaması yaşatıyor: Kilosu 200 TL! Yılda iki ay toplanıyor ve enerji patlaması yaşatıyor!
Karaman'da yılın son hasadı yapıldı, tarlada kilosu 12 TL, markette 4 katı: Beyin sağlığını destekliyor, hafızayı uçuruyor! Tarlada kilosu 12 TL, markette 4 katı!
Adana'da tarlada kaldı ve çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış: Dalından kilosu 30 kuruş, kabuğu 17 TL! Çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış
Mersin'de hasadı başladı, eken servete kondu: Kilosu 18 TL, ağaç başı 1500 TL! Hasadı başladı, eken servete kondu!
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı 'yerli ve yabancı dostlarımız var' dedi, Borsa dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...' Fatih Altaylı 'yerli ve yabancı dostlarımız var' dedi, Borsa dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'
Ekonomist Soydan, doların 43 lira olacağı tarihi açıkladı: Erdoğan dayanamayacak, 'dur' diyecek Ekonomist Soydan, doların 43 lira olacağı tarihi açıkladı
Seçil Erzan, ünlü komedyeni de aramış: 131 saniyelik sır görüşme! Seçil Erzan, ünlü komedyeni de aramış: 131 saniyelik sır görüşme!
Asgari ücret, memur ve emekli zammında kritik oran: Tüm hesaplar değişti, rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücret, memur ve emekli zammında kritik oran: Tüm hesaplar değişti, rakamlar ortaya çıktı!
İki Türk yemeği "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesine girdi İki Türk yemeği "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesine girdi