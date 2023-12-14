Bilecik'te duyulmamış hasat başladı, TIR'larla akın akın geliyorlar ve yoğun talep görüyor: Kilosu 18 TL!

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi ceviz üretiminin yüzde 50'sini sağlayan Büyükbelen köyündeki bahçelerde yetişen cevizler yoğun talep görüyor.

Köye başta Eskişehir, Bursa, İzmit, Adapazarı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen toptancılar, kabuğundan ayrılmamış yaş cevizleri bir günde satın aldı.

"KİLOSU 18 TL"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan üretici İsmet Güneş, "Bu sene biraz yağmurların aşırı gitmesinden dolayı biraz verim düştü fakat kalite yükseldi. Kalite genelde az olduğu için kalite güzel. Onun için fiyatlar 17- 18 arasında geçiyor" dedi.

"GÜNDE 2 TIR GELİYOR"

Güneş, "Köyümüze günde 2 TIR geliyor. Tahminen günde 80 ton civarında köyümüzden yaş ceviz dışarı gönderiyoruz. Genelde Adapazarı’ndan, Bursa'dan geliyorlar. Bu yeşil kabuklu ceviz hasadı 10 gün devam ediyor" ifadelerini kullandı.

CEVİZ

Ceviz, besin değeri yüksek bir besindir. Yüksek oranda protein, lif, yağ ve mineral içerir. Ceviz, ayrıca antioksidan bakımından da zengindir.

Cevizin faydaları şunlardır:

- Kalp sağlığını korur: Ceviz, LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur. Bu da kalp hastalığı riskini azaltır,

- Kan basıncını düşürür: Ceviz, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Diyabet riskini azaltır: Ceviz, diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Alzheimer hastalığı riskini azaltır: Ceviz, Alzheimer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Ceviz, bazı kanser türlerinin (özellikle meme kanseri, kolorektal kanser ve prostat kanseri) riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Sindirim sistemini destekler: Ceviz, sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur,

- Cilt sağlığını destekler: Ceviz, cilt sağlığını desteklemeye yardımcı olur.

Ceviz, güvenli bir besindir. Ancak, yüksek kalorili bir besin olduğu için aşırı tüketilmemesi gerekir. Ceviz, ayrıca kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanser türleri için risk faktörü olan kişilerde doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Ceviz, farklı şekillerde tüketilir. Ceviz, çiğ olarak, kavrularak veya ezilerek tüketilebilir. Ceviz, ayrıca salatalarda, soslarda, yemeklerde ve tatlılarda kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem