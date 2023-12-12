Edirne'de masraflı hasat başladı, 1 dönümden 7,5 ton ürün aldı: Tonu 1855 TL!

Edirne'de Ekim ayında tamamlanması gereken şeker pancarı söküm işlemi, yağan yağmurlar nedeniyle gecikti. İnsan gücüyle gerçekleştirilen hasat oldukça masraflı olurken, çiftçiler 1 dönümden 7,5 ton ürün aldı ve tonu 1855 TL'den alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
> <

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yağmurlar sebebiyle pancar söküm makinelerinin giremediği şeker pancarı tarlalarında sökümler insan gücüyle gerçekleştiriliyor.

Pancar eken çiftçiler, 2023 yılının Şubat ayında başladıkları şeker pancarında Aralık ayı olmasına rağmen söküm mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

"DÖNÜMDE 7,5 TON VERİM"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan çiftçi Yusuf Atılgan, "Biz pancar üretiminin devam etmesini istiyoruz. Buradaki söküm işleminin ardından yine el yordamıyla şeker pancarı araçlara yüklenip boş bir alanda toplanacak. 2022 yılında dönümde 7,5 ton verim vardı. Bu yıl da aynı verimi bekliyorum" dedi.

Edirne'de masraflı hasat başladı, 1 dönümden 7,5 ton ürün aldı: Tonu 1855 TL! - Resim : 1

ŞEKER PANCARI FİYATI

Türkşeker, 2023 şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1.855 TL olarak açıkladı. Söz konusu fiyata kota tamamlama priminin dahil olduğu belirtildi.

PANCAR

Şeker pancarı, yaklaşık 2500 yıldır yetiştirilmektedir. İlk olarak Mısır'da yetiştirildiği bilinmektedir. Avrupa'da şeker pancarı üretimi, 16. yüzyılda başlamıştır.

Şeker pancarı, dünyada şeker üretiminin en önemli kaynağıdır. Dünya şeker üretiminin yaklaşık yüzde 30'u şeker pancarından elde edilmektedir. Avrupa Birliği, ABD ve Rusya, şeker pancarı üretiminde ilk üç sırayı almaktadır.

Şeker pancarı, kökünde bulunan şeker oranı yüksek bir bitkidir. Şeker pancarının kökünden şeker elde etmek için, pancarlar önce yıkanır ve ardından rendelenir. Rendelenmiş pancarlar, bir şeker fabrikasına gönderilir. Şeker fabrikasında, pancarlardan şeker, bal ve melas gibi ürünler elde edilir.

Şeker pancarı, besin değeri yüksek bir bitkidir. Şeker pancarı, C vitamini, folat, demir, potasyum ve manganez gibi birçok vitamin ve mineral içerir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Edirne
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Tokat'ta mandalina kolisinden çıktı, evine götürdü! Mandalina kolisinden çıktı, evine götürdü!
Mandalinalar arasından çıkan canlı şaşkına çevirdi! Evine götürüp beslemeye başladı Mandalinalar arasından çıkan canlı şaşkına çevirdi! Evine götürüp beslemeye başladı
Muş'ta hasadı başladı, 14 şirketle sözleşme imzalandı: 60 bin tonla önemli bir gelir bekleniyor! Hasadı başladı: 60 bin tonla önemli bir gelir bekleniyor!
Nesli tükenmek üzere, Tunceli'de görüntülendi: Şehre kadar indiler! Nesli tükenmek üzere: Şehre kadar indiler!
Muğla'da yetişiyor, yılda iki ay toplanıyor ve enerji patlaması yaşatıyor: Kilosu 200 TL! Yılda iki ay toplanıyor ve enerji patlaması yaşatıyor!
Karaman'da yılın son hasadı yapıldı, tarlada kilosu 12 TL, markette 4 katı: Beyin sağlığını destekliyor, hafızayı uçuruyor! Tarlada kilosu 12 TL, markette 4 katı!
Adana'da tarlada kaldı ve çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış: Dalından kilosu 30 kuruş, kabuğu 17 TL! Çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış
Mersin'de hasadı başladı, eken servete kondu: Kilosu 18 TL, ağaç başı 1500 TL! Hasadı başladı, eken servete kondu!
Hatay'da hasadı yapıldı, yoğun talep görüyor: Azı şifa fazlası zarar! Yoğun talep görüyor: Azı şifa fazlası zarar!
Traktör sahipleri dikkat: Daha fazla mazot yakıyor, 100 bin TL masraf çıkarıyor! Daha fazla mazot yakıyor, 100 bin TL masraf çıkarıyor
Sivas'ta yoğun ilgi görüyor, kapış kapış satılıyor: 1 tanesi bile kış boyu bağışıklığı koruyor! Yoğun ilgi görüyor, kapış kapış satılıyor
Sakarya'da görünce hayrete düştü, kayda alarak anlattı: Tam 17 santimetre! Görünce hayrete düştü, kayda alarak anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede! Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu: Sürpriz isimler listede!
Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı! Halil Umut Meler saldırısında gözden kaçan an: Her şey Emre Belözoğlu'nun o hareketiyle başladı!
Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor! Memur zammı için tüm oranları unutun: Beklentiler değişti, hesaplar yeniden yapılıyor!
Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı: En dayanıklı binalar bile yıkılır Naci Görür İstanbul'un en riskli ilçelerini açıkladı: En dayanıklı binalar bile yıkılır
En sevilmeyen 3 burç belli oldu En sevilmeyen 3 burç belli oldu