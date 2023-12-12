Edirne'de masraflı hasat başladı, 1 dönümden 7,5 ton ürün aldı: Tonu 1855 TL!

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yağmurlar sebebiyle pancar söküm makinelerinin giremediği şeker pancarı tarlalarında sökümler insan gücüyle gerçekleştiriliyor.

Pancar eken çiftçiler, 2023 yılının Şubat ayında başladıkları şeker pancarında Aralık ayı olmasına rağmen söküm mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

"DÖNÜMDE 7,5 TON VERİM"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan çiftçi Yusuf Atılgan, "Biz pancar üretiminin devam etmesini istiyoruz. Buradaki söküm işleminin ardından yine el yordamıyla şeker pancarı araçlara yüklenip boş bir alanda toplanacak. 2022 yılında dönümde 7,5 ton verim vardı. Bu yıl da aynı verimi bekliyorum" dedi.

ŞEKER PANCARI FİYATI

Türkşeker, 2023 şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1.855 TL olarak açıkladı. Söz konusu fiyata kota tamamlama priminin dahil olduğu belirtildi.

PANCAR

Şeker pancarı, yaklaşık 2500 yıldır yetiştirilmektedir. İlk olarak Mısır'da yetiştirildiği bilinmektedir. Avrupa'da şeker pancarı üretimi, 16. yüzyılda başlamıştır.

Şeker pancarı, dünyada şeker üretiminin en önemli kaynağıdır. Dünya şeker üretiminin yaklaşık yüzde 30'u şeker pancarından elde edilmektedir. Avrupa Birliği, ABD ve Rusya, şeker pancarı üretiminde ilk üç sırayı almaktadır.

Şeker pancarı, kökünde bulunan şeker oranı yüksek bir bitkidir. Şeker pancarının kökünden şeker elde etmek için, pancarlar önce yıkanır ve ardından rendelenir. Rendelenmiş pancarlar, bir şeker fabrikasına gönderilir. Şeker fabrikasında, pancarlardan şeker, bal ve melas gibi ürünler elde edilir.

Şeker pancarı, besin değeri yüksek bir bitkidir. Şeker pancarı, C vitamini, folat, demir, potasyum ve manganez gibi birçok vitamin ve mineral içerir.

Kaynak: Gerçek Gündem