Mandalinalar arasından çıkan canlı şaşkına çevirdi! Evine götürüp beslemeye başladı

Tokat'ta Özkan Helvacıoğlu, mandalina almak için manava gitti. Koliden poşetine mandalina doldururken karşılaştığı manzarayla şoke oldu.

Kasanın içerisinde tanımlayamadığı yeşil şeyin önce yaprak olduğunu düşündü. Yakından incelediğinde ise canlı olduğunu fark etti. Yapılan kısa bir araştırmadan sonra bukalemun olduğu anlaşıldı. Helvacıoğlu, bukalemunu evine götürüp beslemeye başladı.

İlk gördüğünde yaprak olarak düşündüğünü belirten Özkan Helvacıoğlu, "Manava alışveriş için geldim, eve birkaç meyve alacaktım. Tezgahta mandalinalar arasında duruyordu, daha önce böyle bir canlı hiç görmedim. Mandalinalar arasında yumulmuş duruyordu." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA