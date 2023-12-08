Muğla'da yetişiyor, yılda iki ay toplanıyor ve enerji patlaması yaşatıyor: Kilosu 200 TL!

Muğla'da doğal olarak yetişen ve kırsal kesimdeki vatandaşların geçim kaynağı olan çıntar mantarı toplanmaya başlandı.

Sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarıyla birlikte daha çok kızılçam ormanlık alanlarında doğal olarak yetişen mantar türlerinden çıntar, et fiyatları ile yarışıyor.

"KİLOSU 200 TL"

Çıntar satıcılığı yapan ve İHA'ya konuşan Tayfun Çavuş, "Ben Muğla’nın Yılanlı köylerindenim dağ köylerinden. Bizler sabah 5-6 sularında dağa gidiyoruz çıntar toplamaya. Akşama kadar topladığımız 10 kilo çıntar yaktığımız mazot 400-500 TL. 150-200 TL üzerinden çıntarı satıyoruz. Orman köylüsü olarak yılda 2 ay boyunca çıntar oluyor, başka zamanda çıntar olmuyor. Vatandaş çıntarı yiyebilirse sadece 2 ay yiyor, yemezse yemiyor" dedi.

ÇINTAR MANTARI

Çıntar mantarı, ülkemizde "kanlıca mantarı" olarak da bilinir. Amanita caesarea olarak bilimsel adı verilen bu mantar, dünyanın en lezzetli ve besin değeri yüksek mantar türlerinden biridir.

Çıntar mantarı, yuvarlak veya oval biçimli, beyaz renkli bir şapkaya sahiptir. Şapka çapı 10-30 cm arasında değişebilir. Şapka altında beyaz renkli, zarsı bir yapı bulunur. Bacaklar ince ve uzundur, rengi beyaz veya kremdir.

Çıntar mantarı, genellikle ormanlık alanlarda, meşe, gürgen, kayın gibi ağaçların altında yetişir. İlkbahar ve sonbahar aylarında hasat edilir.

Çıntar Mantarının Faydaları

Çıntar mantarı, yüksek besin değeri ile dikkat çeker. Protein, lif, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir.

Çıntar mantarı, özellikle B1, B2, B3, B5, B6, B9 ve C vitaminleri açısından zengindir. Bu vitaminler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olur.

Çıntar mantarı, aynı zamanda kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, fosfor ve çinko gibi mineraller bakımından da zengindir. Bu mineraller, kemik ve diş sağlığını desteklemeye, kas ve sinir fonksiyonlarını düzenlemeye ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur.

Çıntar Mantarının Zararları

Çıntar mantarı, zehirli mantarlarla karıştırılmaması gereken bir mantar türüdür. Zehirli mantarlarla karıştırıldığında, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çıntar mantarını doğadan toplarken, mutlaka bir mantar uzmanından yardım alınması önerilir.

Çıntar Mantarının Temizlenmesi ve Pişirilmesi

Çıntar mantarı, temizlemek için öncelikle soğuk su altında yıkanmalıdır. Ardından, mantarların saplarından tutularak, şapkaları yavaşça soyulmalıdır. Saplar da temizlendikten sonra, mantarlar pişirmeye hazırdır.

Çıntar mantarı, sote, kavurma, ızgara, börek, salata gibi çeşitli şekillerde pişirilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem