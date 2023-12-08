Muğla'da yetişiyor, yılda iki ay toplanıyor ve enerji patlaması yaşatıyor: Kilosu 200 TL!

Muğla'da doğal olarak yetişen çıntar mantarı toplanmaya başlandı. Faydası saymakla bitmeyen ve yılda iki ay toplanan çıntar mantarı, içerdiği vitamin sayesinde enerji üretimine yardımcı olurken, kilosu 200 TL'den alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
> <

Muğla'da doğal olarak yetişen ve kırsal kesimdeki vatandaşların geçim kaynağı olan çıntar mantarı toplanmaya başlandı.

Sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarıyla birlikte daha çok kızılçam ormanlık alanlarında doğal olarak yetişen mantar türlerinden çıntar, et fiyatları ile yarışıyor.

"KİLOSU 200 TL"

Çıntar satıcılığı yapan ve İHA'ya konuşan Tayfun Çavuş, "Ben Muğla’nın Yılanlı köylerindenim dağ köylerinden. Bizler sabah 5-6 sularında dağa gidiyoruz çıntar toplamaya. Akşama kadar topladığımız 10 kilo çıntar yaktığımız mazot 400-500 TL. 150-200 TL üzerinden çıntarı satıyoruz. Orman köylüsü olarak yılda 2 ay boyunca çıntar oluyor, başka zamanda çıntar olmuyor. Vatandaş çıntarı yiyebilirse sadece 2 ay yiyor, yemezse yemiyor" dedi.

Muğla'da yetişiyor, yılda iki ay toplanıyor ve enerji patlaması yaşatıyor: Kilosu 200 TL! - Resim : 1

ÇINTAR MANTARI

Çıntar mantarı, ülkemizde "kanlıca mantarı" olarak da bilinir. Amanita caesarea olarak bilimsel adı verilen bu mantar, dünyanın en lezzetli ve besin değeri yüksek mantar türlerinden biridir.

Çıntar mantarı, yuvarlak veya oval biçimli, beyaz renkli bir şapkaya sahiptir. Şapka çapı 10-30 cm arasında değişebilir. Şapka altında beyaz renkli, zarsı bir yapı bulunur. Bacaklar ince ve uzundur, rengi beyaz veya kremdir.

Çıntar mantarı, genellikle ormanlık alanlarda, meşe, gürgen, kayın gibi ağaçların altında yetişir. İlkbahar ve sonbahar aylarında hasat edilir.

Çıntar Mantarının Faydaları

Çıntar mantarı, yüksek besin değeri ile dikkat çeker. Protein, lif, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir.

Çıntar mantarı, özellikle B1, B2, B3, B5, B6, B9 ve C vitaminleri açısından zengindir. Bu vitaminler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olur.

Çıntar mantarı, aynı zamanda kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, fosfor ve çinko gibi mineraller bakımından da zengindir. Bu mineraller, kemik ve diş sağlığını desteklemeye, kas ve sinir fonksiyonlarını düzenlemeye ve kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur.

Çıntar Mantarının Zararları

Çıntar mantarı, zehirli mantarlarla karıştırılmaması gereken bir mantar türüdür. Zehirli mantarlarla karıştırıldığında, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çıntar mantarını doğadan toplarken, mutlaka bir mantar uzmanından yardım alınması önerilir.

Çıntar Mantarının Temizlenmesi ve Pişirilmesi

Çıntar mantarı, temizlemek için öncelikle soğuk su altında yıkanmalıdır. Ardından, mantarların saplarından tutularak, şapkaları yavaşça soyulmalıdır. Saplar da temizlendikten sonra, mantarlar pişirmeye hazırdır.

Çıntar mantarı, sote, kavurma, ızgara, börek, salata gibi çeşitli şekillerde pişirilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Muğla
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Karaman'da yılın son hasadı yapıldı, tarlada kilosu 12 TL, markette 4 katı: Beyin sağlığını destekliyor, hafızayı uçuruyor! Tarlada kilosu 12 TL, markette 4 katı!
Adana'da tarlada kaldı ve çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış: Dalından kilosu 30 kuruş, kabuğu 17 TL! Çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış
Mersin'de hasadı başladı, eken servete kondu: Kilosu 18 TL, ağaç başı 1500 TL! Hasadı başladı, eken servete kondu!
Hatay'da hasadı yapıldı, yoğun talep görüyor: Azı şifa fazlası zarar! Yoğun talep görüyor: Azı şifa fazlası zarar!
Traktör sahipleri dikkat: Daha fazla mazot yakıyor, 100 bin TL masraf çıkarıyor! Daha fazla mazot yakıyor, 100 bin TL masraf çıkarıyor
Sivas'ta yoğun ilgi görüyor, kapış kapış satılıyor: 1 tanesi bile kış boyu bağışıklığı koruyor! Yoğun ilgi görüyor, kapış kapış satılıyor
Sakarya'da görünce hayrete düştü, kayda alarak anlattı: Tam 17 santimetre! Görünce hayrete düştü, kayda alarak anlattı
Kahramanmaraş'ta 1500 dönümde hasadı başladı, yurt dışı pazarında geniş yer buldu: 1 tanesi bile vitamin zengini! Hasadı başladı, yurt dışı pazarında geniş yer buldu
Giresun'da görülmemiş hasat: Yaz aylarındaki gibi ürün verdi, görenler şaşkına döndü! Giresun'da görülmemiş hasat!
Sürücüler dikkat, Edirne'de 2568 TL ceza kesildi: Uygulama sürecek! Sürücüler dikkat, 2568 TL ceza kesildi!
Görüntüler, Bolu'da kayda geçti: Nesli tükenmek üzere! Nesli tükenmek üzere, Bolu'da görüntülendi
Mersin'de 8 ay boyunca hasadı yapılıyor, pazar sorunu yok ve servet kazandırdı: Tanesi 15 TL! 8 ay boyunca hasadı yapılıyor: Pazar sorunu yok
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler
İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında' İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında'
Şoke eden ifadeler: Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu! Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu!
Ali Babacan, Altılı Masa'da o gün neler yaşandığını ilk kez anlattı: 'Meral Hanım ayrıldıktan sonra gelen teklifi reddettim' Ali Babacan, o gün neler yaşandığını ilk kez anlattı: 'Meral Hanım ayrıldıktan sonra...'