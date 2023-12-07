Adana'da tarlada kaldı ve çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış: Dalından kilosu 30 kuruş, kabuğu 17 TL!

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede kilosu 30 kuruşa kadar düşen limonun kabuğunun kilosunun 17 TL'den satıldığı bildirildi.

İHA'ya limon kabuğuna ilişkin açıklamada bulunan üretici Aysel Kurt, "Bunun kabuğu boya, kozmetik, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Biz bunu soyuyoruz, iplere asıp kurutuyoruz. Geçen sene kabuk 17 TL’den satılıyordu, bu yıl da aynı fiyatmış. Limonun kabuğu kendinden daha değerli. Bu üründen limonata, limon dondurması, kabuğunu rendeleyip dondurma yapılıyor. Çok fazla kullanım alanı var" dedi.

LİMON KABUĞU

Limon kabuğu, limonun yenilebilir kısmıdır. Limon kabuğu, limonun kendisinin yaklaşık %30'unu oluşturur. Limon kabuğu, limon suyuna göre C vitamini bakımından daha zengindir. Limon kabuğu, C vitamini, limonen, potasyum ve diğer besin maddeleri bakımından zengindir.

Limon kabuğunun birçok faydası olduğu düşünülmektedir.

Limon kabuğu, aşağıdaki faydalara sahip olduğu düşünülmektedir:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Limon kabuğu, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan bir antioksidandır,

- Sindirim sistemini düzenler: Limon kabuğu, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltabilir: Limon kabuğu, antioksidan özelliklere sahiptir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir ve kanser riskini azaltabilir,

- Diş eti sağlığını destekler: Limon kabuğu, diş eti iltihabını azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Limon kabuğu, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir,

- Hava yolları sağlığını destekler: Limon kabuğu, öksürük ve soğuk algınlığını önlemeye yardımcı olabilir.

Limon kabuğu, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Limon kabuğu, rendelenerek, kurutularak veya toz haline getirilerek tüketilebilir. Limon kabuğu, yemeklerde, içeceklerde ve hatta kozmetik ürünlerde kullanılabilir.

İşte limon kabuğunun bazı kullanımları:

* Rendelenmiş limon kabuğu, yemeklere ve içeceklere lezzet katmak için kullanılabilir,

* Kurutulan limon kabuğu, çay yapımında kullanılabilir,

* Limon kabuğu tozu, salata soslarına ve diğer yemeklere lezzet katmak için kullanılabilir,

* Limon kabuğu, doğal bir temizleyici ve dezenfektan olarak kullanılabilir,

* Limon kabuğu, cilt ve saç bakımında kullanılabilir.

Limon kabuğu, sağlıklı ve lezzetli bir besindir.

Kaynak: Gerçek Gündem