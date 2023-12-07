Adana'da tarlada kaldı ve çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış: Dalından kilosu 30 kuruş, kabuğu 17 TL!

Adana'da hasadına başlanan limon tarlada kaldı, üretici zarar etti. Üreticinin emeğinin bir şekilde karşılık bulmasını isteyenler, limonu soymaya başladı. Faydası saymakla bitmeyen limonun kilosu bahçede 30 kuruşa kadar düşerken, kabuğunun kilosu 17 TL'den satılıyor.

> <

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede kilosu 30 kuruşa kadar düşen limonun kabuğunun kilosunun 17 TL'den satıldığı bildirildi.

İHA'ya limon kabuğuna ilişkin açıklamada bulunan üretici Aysel Kurt, "Bunun kabuğu boya, kozmetik, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Biz bunu soyuyoruz, iplere asıp kurutuyoruz. Geçen sene kabuk 17 TL’den satılıyordu, bu yıl da aynı fiyatmış. Limonun kabuğu kendinden daha değerli. Bu üründen limonata, limon dondurması, kabuğunu rendeleyip dondurma yapılıyor. Çok fazla kullanım alanı var" dedi.

LİMON KABUĞU

Limon kabuğu, limonun yenilebilir kısmıdır. Limon kabuğu, limonun kendisinin yaklaşık %30'unu oluşturur. Limon kabuğu, limon suyuna göre C vitamini bakımından daha zengindir. Limon kabuğu, C vitamini, limonen, potasyum ve diğer besin maddeleri bakımından zengindir.

Adana'da tarlada kaldı ve çöpe gitti, meğer bilinmeyen faydası varmış: Dalından kilosu 30 kuruş, kabuğu 17 TL! - Resim : 1

Limon kabuğunun birçok faydası olduğu düşünülmektedir.

Limon kabuğu, aşağıdaki faydalara sahip olduğu düşünülmektedir:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Limon kabuğu, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan bir antioksidandır,

- Sindirim sistemini düzenler: Limon kabuğu, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltabilir: Limon kabuğu, antioksidan özelliklere sahiptir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir ve kanser riskini azaltabilir,

- Diş eti sağlığını destekler: Limon kabuğu, diş eti iltihabını azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Limon kabuğu, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir,

- Hava yolları sağlığını destekler: Limon kabuğu, öksürük ve soğuk algınlığını önlemeye yardımcı olabilir.

Limon kabuğu, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Limon kabuğu, rendelenerek, kurutularak veya toz haline getirilerek tüketilebilir. Limon kabuğu, yemeklerde, içeceklerde ve hatta kozmetik ürünlerde kullanılabilir.

İşte limon kabuğunun bazı kullanımları:

* Rendelenmiş limon kabuğu, yemeklere ve içeceklere lezzet katmak için kullanılabilir,
* Kurutulan limon kabuğu, çay yapımında kullanılabilir,
* Limon kabuğu tozu, salata soslarına ve diğer yemeklere lezzet katmak için kullanılabilir,
* Limon kabuğu, doğal bir temizleyici ve dezenfektan olarak kullanılabilir,
* Limon kabuğu, cilt ve saç bakımında kullanılabilir.

Limon kabuğu, sağlıklı ve lezzetli bir besindir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Adana

Benzer Videolar

Mersin'de hasadı başladı, eken servete kondu: Kilosu 18 TL, ağaç başı 1500 TL! Hasadı başladı, eken servete kondu!
Hatay'da hasadı yapıldı, yoğun talep görüyor: Azı şifa fazlası zarar! Yoğun talep görüyor: Azı şifa fazlası zarar!
Traktör sahipleri dikkat: Daha fazla mazot yakıyor, 100 bin TL masraf çıkarıyor! Daha fazla mazot yakıyor, 100 bin TL masraf çıkarıyor
Sivas'ta yoğun ilgi görüyor, kapış kapış satılıyor: 1 tanesi bile kış boyu bağışıklığı koruyor! Yoğun ilgi görüyor, kapış kapış satılıyor
Sakarya'da görünce hayrete düştü, kayda alarak anlattı: Tam 17 santimetre! Görünce hayrete düştü, kayda alarak anlattı
Kahramanmaraş'ta 1500 dönümde hasadı başladı, yurt dışı pazarında geniş yer buldu: 1 tanesi bile vitamin zengini! Hasadı başladı, yurt dışı pazarında geniş yer buldu
Giresun'da görülmemiş hasat: Yaz aylarındaki gibi ürün verdi, görenler şaşkına döndü! Giresun'da görülmemiş hasat!
Sürücüler dikkat, Edirne'de 2568 TL ceza kesildi: Uygulama sürecek! Sürücüler dikkat, 2568 TL ceza kesildi!
Görüntüler, Bolu'da kayda geçti: Nesli tükenmek üzere! Nesli tükenmek üzere, Bolu'da görüntülendi
Mersin'de 8 ay boyunca hasadı yapılıyor, pazar sorunu yok ve servet kazandırdı: Tanesi 15 TL! 8 ay boyunca hasadı yapılıyor: Pazar sorunu yok
Iğdır'da yaz ürününü açık alanda kış mevsiminde yetiştirdi, hasadı yapıldı: Taleplere yetişemiyor! Yaz ürününü açık alanda kış mevsiminde yetiştirdi
Sürücüler dikkat: Tepkisi kabul edilmedi, cezası 1979 TL! Tepkisi kabul edilmedi, cezası 1979 TL!
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı
İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor! İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor!
Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler
Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı: "Tutumlu kadınım..." Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı