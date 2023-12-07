Hatay'da hasadı yapıldı, yoğun talep görüyor: Azı şifa fazlası zarar!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen Samandağ biberi son yıllarda oldukça popüler bir hale geldi. Özellikle kilo vermeye yarayan Samandağ biberinin faydası saymakla bitmezken, içerdiği 'C' vitamini sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor. Ancak mide rahatsızlığı olanlara uzmanlar önermiyor.

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Metabolizmayı hızlandırarak zayıflattığı gerekçesiyle, çok acı olmasına rağmen kilo vermek isteyenlerin son dönemde büyük ilgi gösterdiği Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen Samandağ biberi, yoğun talep görüyor.

Samandağ biberi ilkbahar mevsiminden yaz mevsimine geçiş döneminde yetişiyor. Uzun, etli ve koyu renkli bir yapıya sahip olan Samandağ biberinin yararları saymakla bitmiyor.

"OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR"

Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Diyetisyen Lale Nesil, "Antioksidan içeriği yüksek olan Samandağ biberinin kalp hastalıklarında ve birçok kanser türünde önleyici ve koruyucu etkiye sahip olduğu da bilinmekte. C vitamini içeriği yüksek olan Samandağ biberi vücudun bağışıklık sistemini dengeliyor, güçlendiriyor. Özellikle soğuk kış aylarında grip nezle gibi hastalıkların başlangıcında koruyucu bir etkiye sahip. Samandağ biberini mide ve bağırsak hastalıkları olan kişilerin tüketmesini önermiyoruz. Midesinde reflü, gastirit ve ülser gibi rahatsızlığı olanlara ve hemoroid hastalarına acı biber iyi gelmeyecektir aksine sağlıklarını olumsuz etkileyecektir" dedi.

Hatay'da hasadı yapıldı, yoğun talep görüyor: Azı şifa fazlası zarar! - Resim : 1

SAMANDAĞ BİBERİ

Samandağ biberi, Türkiye'nin Hatay ilinin Samandağ ilçesinde yetişen bir biber türüdür. Acı biber kategorisinde yer alan Samandağ biberi, kırmızı renkli, ince ve uzun bir yapıya sahiptir. Tadı oldukça acı olan Samandağ biberi, özellikle Hatay mutfağında yaygın olarak kullanılır.

Samandağ biberi, yüksek lif ve C vitamini içeriği ile bilinmektedir. Bu nedenle, metabolizmayı hızlandırmaya, sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, Samandağ biberi antioksidan özelliklere sahip olduğu için kansere karşı koruyucu bir etkiye sahip olabileceği düşünülmektedir.

Samandağ biberi, taze olarak tüketilebileceği gibi kurutularak da tüketilebilir. Kuru Samandağ biberi, pul biber olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, Samandağ biberi, salça, turşu ve sos yapımında da kullanılmaktadır.

Samandağ biberi, Hatay'ın en önemli tarımsal ürünlerinden biridir. Samandağ biberi, ilçenin coğrafi işareti olarak tescil edilmiştir.

Samandağ biberi, aşağıdaki faydalara sahip olduğu düşünülmektedir:

- Metabolizmayı hızlandırır,
- Sindirim sistemini düzenler,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kanser riskini azaltır.

Samandağ biberi, taze olarak tüketildiğinde, C vitamini ve lif içeriği daha yüksektir. Kuru Samandağ biberi ise, daha acı bir tada sahiptir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay Samandağ
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