Sakarya'da görünce hayrete düştü, kayda alarak anlattı: Tam 17 santimetre!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormana giden vatandaş, faydası saymakla bitmeyen kanlıca mantarı topladı. Çapları yaklaşık 17 santimetre olan dev kanlıca mantarlarını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, o anları cep telefonuyla kayda alarak anlatmaya başladı.

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Sakarya’nın Pamukova ilçesi Çilekli Mahallesi'nde yaşayan Sezgin İzmirli, mantar toplamak için gittiği ormanda çapı yaklaşık 17 santimetre olan kanlıca mantarlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Cep telefonuyla kayda alarak mantarlara olan hayranlığını anlatmaya başlayan İzmirli, özenle kestiği mantarları sepetine doldurdu.

"HAYATIMDA BÖYLE MANTAR GÖRMEDİM"

İHA'nın aktardığı habere göre, İzmirli kayda aldığı videoda, "Devasa olan bu mantarlar hayrete düşürdü. Var mı böyle güzel bir manzara? 3 kanlıca mantarı sağlam görünüyor. Hepsi hemen hemen aynı ebatta, 17 santimetre kadar geliyor. Mantarları alacağız ama insan kesmeye kıyamıyor, bu görüntüyü saatlerce izlemek istiyor. Bugün ne kadar bulabileceğimizi bilmiyorum ama bu mantarlar sepetimizi doldurur. Hayatımda böyle mantar görmedim ve gördüğüm en güzel görüntü de budur" dedi.

Sakarya'da görünce hayrete düştü, kayda alarak anlattı: Tam 17 santimetre! - Resim : 1

KANLICA MANTARI

Kanlıca mantarı, Türkiye'de en çok bilinen ve tüketilen yaban mantarı türüdür.

Kanlıca mantarı, genellikle çam ormanlarında yetişir. Sonbahar aylarında, özellikle ekim ve kasım aylarında toplanır.

Kanlıca mantarı, etli ve lezzetli bir mantardır. Pişirildiğinde sarı, kırmızı veya turuncu renkte olur. Yağda kızartılarak, ızgara yapılarak veya çorbalarda kullanılarak tüketilebilir.

Kanlıca mantarı, besin değeri açısından da oldukça zengindir. Protein, karbonhidrat, lif, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Özellikle C vitamini ve potasyum içeriği yüksektir.

Kanlıca mantarı, tüketilmeden önce dikkat edilmesi gereken bir mantardır. Çünkü bazı kanlıca mantarı türleri zehirli olabilir. Bu nedenle, mantar toplayanlar mutlaka bir uzmana danışmalıdırlar.

Türkiye'de, özellikle Batı Karadeniz bölgesinde kanlıca mantarı toplamak ve satmak önemli bir geçim kaynağıdır. Kastamonu, Bolu, Zonguldak ve Sinop gibi illerde kanlıca mantarı üretimi yaygındır.

Kanlıca mantarının bazı faydaları şunlardır:

- Protein ve karbonhidrat bakımından zengin olması nedeniyle, besin değeri yüksek bir besindir,
- C vitamini ve potasyum bakımından zengin olması nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,
- Antioksidan özellikleri sayesinde, hücreleri serbest radikallerden korumaya yardımcı olur,
- Kolesterol ve kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olur,
- Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kanlıca mantarı, tüketilmeden önce dikkat edilmesi gereken bir mantar olsa da, doğru şekilde tüketildiğinde oldukça faydalı bir besin kaynağıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Sakarya

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