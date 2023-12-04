Kahramanmaraş'ta 1500 dönümde hasadı başladı, yurt dışı pazarında geniş yer buldu: 1 tanesi bile vitamin zengini!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Tedbirler, Avcılar, Şahinkaya ve Ilıca bölgelerinde yetiştirilen ayvada hasat dönemi başladı.

Bin 500 dönüm arazide yetiştirilen üründen yılda 10 bin tondan fazla rekolte elde edilirken, ürün iriliği, tadı ve rengi ile de müşterilerin ilgisini çekiyor.

"KALİTELİ ÜRÜNLER VAR"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Üretici Hanifi Kayaalp, "Bu ürünleri özellikle Rusya, Romanya ve Arap ülkelerine gönderiyoruz. Üretimlerimiz güzel, kaliteli ürünler var" dedi.

AYVA

Ayva, Rosaceae familyasına ait bir meyvedir. Türkiye, İran ve Çin gibi ülkelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ayva, hoş kokulu ve tatlı-ekşi bir tada sahiptir.

Ayva, C vitamini, potasyum, lif ve diğer önemli besin maddeleri açısından zengin bir meyvedir. Bu besin maddelerinin insan sağlığı için birçok faydası vardır.

Ayvanın faydalarından bazıları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Ayva, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bir antioksidandır. Ayva tüketmek, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltabilir,

- Sindirimi destekler: Ayva, lif açısından zengin bir meyvedir. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan bir besin maddesidir. Ayva tüketmek, kabızlık, ishal ve gaz gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Ayva, antioksidanlar açısından zengin bir meyvedir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyan bileşiklerdir. Serbest radikaller, kansere neden olduğu bilinen moleküllerdir. Ayva tüketmek, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kalp sağlığını destekler: Ayva, potasyum açısından zengin bir meyvedir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan bir mineraldir. Ayva tüketmek, yüksek tansiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Ayva, düşük kalorili ve yüksek lifli bir meyvedir. Ayva tüketmek, kilo vermeye yardımcı olabilir,

- Diğer sağlık faydaları: Ayva, ayrıca göz sağlığını desteklemeye, kan şekeri seviyesini kontrol etmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Ayva, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ olarak, pişmiş olarak, kurutulmuş olarak veya reçel olarak tüketilebilir. Ayvadan, ayva tatlısı, ayva marmelatı, ayva kompostosu gibi çeşitli yemekler de yapılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem