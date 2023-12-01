Görüntüler, Bolu'da kayda geçti: Nesli tükenmek üzere!

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli yok olma tehdidine yakın kategorisinde değerlendirilen su samuru görüntülendi.

Dere kenarında yiyecek arayan 4 su samurunu vatandaş cep telefonlarıyla görüntüledi.

GÖLCÜK'TE DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan nesli tükenmekte olan su samurları geçtiğimiz günlerde Gölcük'te de görüntülenmişti. Çekilen yeni görüntülerde ise su samurlarının Abant Deresinde yiyecek aradıkları anlar yer aldı.

SU SAMURU

Su samurları, sansargiller familyasından, nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memeli türüdür. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Gerçek bir su hayvanıdır. Suda yavrular, suda uyur ve suda beslenir. Karaya seyrek çıkar. Uzunluğu 120 ve kuyruğu 30 cm'dir.

Su samurları, mükemmel yüzücü ve dalgıçlardır. Su altında 2-3 dakika nefessiz kalabilirler. Suda avlarını yakalamak için pençelerini ve dişlerini kullanırlar. Avlandıkları başlıca hayvanlar balıklar, kurbağalar, su kuşları ve küçük memelilerdir.

Su samurları, sosyal hayvanlardır. Aile grupları halinde yaşarlar. Ailede bir çift ve yavruları bulunur. Aile üyeleri birbirlerine karşı çok yakındırlar.

Su samurları, ılıman iklimlerde yaşarlar. Türkiye'de Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde bulunurlar.

Su samurları, nesli tükenmekte olan hayvanlardır. Yaşam alanlarının azalması ve avcılar tarafından avlanmaları nedeniyle sayıları azalmaktadır.

Su samurları, çevremiz için önemli bir yere sahiptirler. Su ekosistemini dengeleyen önemli bir türdür.

Kaynak: Gerçek Gündem