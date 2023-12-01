Mersin'de 8 ay boyunca hasadı yapılıyor, pazar sorunu yok ve servet kazandırdı: Tanesi 15 TL!

Türkiye'nin gül üretim merkezleri arasında ilk 4'te olan Mersin'deki seralarda üretim devam ederken, kazancının iyi olması dolayısıyla her geçen gün yayılmaya devam ediyor.

Özellikle kış mevsiminde ülkedeki üretimin yüzde 30'unu karşılayan Mersin'de, bir gülün tanesi 15 TL'den satılırken, özel günlerde bu fiyat değişebiliyor.

"NARANCİYEDEN ALACAĞIMIZ PARAYI DİKTİĞİMİZ YIL ALDIK"

Gül üretimine ilişkin İHA'ya konuşan Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, "Geçen yıl ekim ayında diktik biz bu gül serasını. Yani en az bir 15-20 dönüm narenciyeden alacağımız parayı diktiğimiz yıl aldık" dedi.

"PAZAR SORUNUMUZ YOK"

Yılmaz, "Örtü altı gül üretiminde müthiş bir pazar, kazanç var. Zaten bu gibi ürünlerde üretim ne kadar artarsa pazar da o kadar daha da rahatlıyor. Yani pazar oluşuyor kendiliğinden. Hiç pazar sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

"8 AY BOYUNCA KESİM YAPIYORUZ"

"Burada 8 ay boyunca gül kesebiliyoruz" diyen Yılmaz, "Ancak yazın en sıcak dönemlerinde dinlenmeye bırakıyoruz. Bir 4 ay kesim yapmıyoruz" diye konuştu.

GÜL

Çoğu gül türünün ana vatanı Asya'dır. Daha az sayıda türleri Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzeybatı Afrika'da yetişir.

Güllerin çiçekleri, taç yaprakları, çanak yaprakları, erkek organlar ve dişi organlardan oluşur. Taç yaprakları, gülün en karakteristik özelliğidir ve genellikle pembe, kırmızı, beyaz, sarı veya turuncu renktedir. Çanak yaprakları, taç yapraklarının altında yer alır ve genellikle yeşil renktedir. Erkek organlar, çiçeğin erkek üreme organlarıdır ve genellikle sarı veya kırmızı renktedir. Dişi organlar, çiçeğin dişi üreme organlarıdır ve genellikle yeşil renktedir.

Güllerin meyveleri, tohum içeren küçük bir kutudur. Tohumlar, çiçek döllendikten sonra oluşur.

Güller, güzellik ve sevginin simgesidir. Antik çağlardan beri süs bitkisi olarak yetiştirilirler. Ayrıca, gül yağı, gül suyu ve gül çayı gibi çeşitli ürünlerde de kullanılırlar.

Güllerin yetiştirilmesi için uygun bir toprak ve iklim gerekir. Güller, ılıman iklimlerde iyi yetişir. Toprak, iyi drene edilmiş ve organik madde bakımından zengin olmalıdır. Güller, bol güneş ışığı alan bir yerde yetiştirilmelidir.

Güllerin bakımı için düzenli olarak sulanması ve gübrelenmesi gerekir. Güller, ilkbahar ve yaz aylarında çiçek açar. Çiçekleri geçtikten sonra, ölü çiçekler ve yapraklar budanmalıdır.

Güller, farklı renk ve şekillerde gelirler. Bu nedenle, bahçelerde, parklarda ve evlerde süs bitkisi olarak yaygın olarak kullanılırlar.

Kaynak: Gerçek Gündem