Tokat'ta 800 dönüm ekildi ve servet kazandırıyor, ayda 15 milyon TL kazanç elde edildi: Dünyadan yoğun talep alıyor!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan çiçek seraları oluşan renk cümbüşü ve seralardan yayılan mis kokular, ilçeye servet kazandırıyor.

Sarı, Turuncu, Beyza ve pembe renkleriyle renk cümbüşüne sahne olan seralar, yaz sezonunda 3 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Çiçeklerin yüzde 30'u yurt dışına ihraç edilirken, ilçede yetiştirilen çiçeklere İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden yoğun talep geliyor.

"15 MİLYON TL KATKISI BULUNUYOR"

İHA'ya konuşan Erbaa çiçek üreticileri Birliği Başkanı Ömer Demir, "Erbaa da çiçek üretimi profesyonelleşerek büyüdü, şuanda 800 dönüm kadar bir alanda çiçek seraları bulunuyor. 25 çeşit çiçek üretimi yapılıyor, bu çeşitlerin en başında Gerbela çiçeği geliyor, yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Erbaa ilçesine 15 milyon lira katkısı bulunuyor. Şuan toplamda 250 adet üreticimiz bulunuyor" dedi.

ÇİÇEK SERASI

Çiçek seraları, genellikle cam veya plastikten yapılmış, hava geçirmez bir yapıya sahiptir. Seralar genellikle bir veya daha fazla ısıtma ve soğutma sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemler, bitkilerin optimum büyüme koşulları için sıcaklığı ve nemi kontrol etmeye yardımcı olur.

Çiçek seraları, büyük endüstriyel işletmelerden küçük hobi seralarına kadar çeşitli boyutlarda ve şekillerde gelir. Endüstriyel çiçek seraları genellikle geniş bir alana sahiptir ve çok sayıda işçi tarafından işletilmektedir. Küçük hobi seraları ise genellikle daha küçüktür ve genellikle bir veya iki kişi tarafından işletilir.

Çiçek seraları, çiçek yetiştiriciliği endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Seralar, dünyanın her yerinden çiçeklerin yetiştirilmesi ve pazarlanması için kullanılmaktadır.

Çiçek seraları, bitki yetiştiricileri için çeşitli avantajlar sunar. Seralar, bitkileri olumsuz hava koşullarından korumaya yardımcı olur. Örneğin, don, kar ve yağmur gibi hava koşulları, bitkileri öldürebilir veya hasar verebilir. Seralar, bitkilerin yetiştirme döngülerini kısaltmaya da yardımcı olabilir. Seralar, bitkilerin ihtiyaç duyduğu güneş ışığını ve sıcaklığı sağlayarak, bitkilerin daha hızlı büyümesine yardımcı olur. Seralar, verimi de artırabilir. Seralar, bitkileri hastalık ve zararlılara karşı korumaya yardımcı olarak, bitkilerin daha sağlıklı ve üretken olmasına yardımcı olur.

Çiçek seraları, çevreye de fayda sağlayabilir. Seralar, bitkilerin yetiştirilmesi için gereken su ve enerji miktarını azaltmaya yardımcı olabilir. Seralar, ayrıca bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılan pestisit ve gübre miktarını da azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem