Tokat'ta 800 dönüm ekildi ve servet kazandırıyor, ayda 15 milyon TL kazanç elde edildi: Dünyadan yoğun talep alıyor!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 800 dönüm alanda kurulan çiçek seraları servet kazandırıyor. Serada üretilen çiçekler ilçeye ayda 15 milyon TL kazanç sağlarken, dünyadan yoğun talep görüyor.

Son Güncelleme:
> <

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan çiçek seraları oluşan renk cümbüşü ve seralardan yayılan mis kokular, ilçeye servet kazandırıyor.

Sarı, Turuncu, Beyza ve pembe renkleriyle renk cümbüşüne sahne olan seralar, yaz sezonunda 3 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Çiçeklerin yüzde 30'u yurt dışına ihraç edilirken, ilçede yetiştirilen çiçeklere İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden yoğun talep geliyor.

"15 MİLYON TL KATKISI BULUNUYOR"

İHA'ya konuşan Erbaa çiçek üreticileri Birliği Başkanı Ömer Demir, "Erbaa da çiçek üretimi profesyonelleşerek büyüdü, şuanda 800 dönüm kadar bir alanda çiçek seraları bulunuyor. 25 çeşit çiçek üretimi yapılıyor, bu çeşitlerin en başında Gerbela çiçeği geliyor, yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Erbaa ilçesine 15 milyon lira katkısı bulunuyor. Şuan toplamda 250 adet üreticimiz bulunuyor" dedi.

Tokat'ta 800 dönüm ekildi ve servet kazandırıyor, ayda 15 milyon TL kazanç elde edildi: Dünyadan yoğun talep alıyor! - Resim : 1

ÇİÇEK SERASI

Çiçek seraları, genellikle cam veya plastikten yapılmış, hava geçirmez bir yapıya sahiptir. Seralar genellikle bir veya daha fazla ısıtma ve soğutma sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemler, bitkilerin optimum büyüme koşulları için sıcaklığı ve nemi kontrol etmeye yardımcı olur.

Çiçek seraları, büyük endüstriyel işletmelerden küçük hobi seralarına kadar çeşitli boyutlarda ve şekillerde gelir. Endüstriyel çiçek seraları genellikle geniş bir alana sahiptir ve çok sayıda işçi tarafından işletilmektedir. Küçük hobi seraları ise genellikle daha küçüktür ve genellikle bir veya iki kişi tarafından işletilir.

Çiçek seraları, çiçek yetiştiriciliği endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Seralar, dünyanın her yerinden çiçeklerin yetiştirilmesi ve pazarlanması için kullanılmaktadır.

Çiçek seraları, bitki yetiştiricileri için çeşitli avantajlar sunar. Seralar, bitkileri olumsuz hava koşullarından korumaya yardımcı olur. Örneğin, don, kar ve yağmur gibi hava koşulları, bitkileri öldürebilir veya hasar verebilir. Seralar, bitkilerin yetiştirme döngülerini kısaltmaya da yardımcı olabilir. Seralar, bitkilerin ihtiyaç duyduğu güneş ışığını ve sıcaklığı sağlayarak, bitkilerin daha hızlı büyümesine yardımcı olur. Seralar, verimi de artırabilir. Seralar, bitkileri hastalık ve zararlılara karşı korumaya yardımcı olarak, bitkilerin daha sağlıklı ve üretken olmasına yardımcı olur.

Çiçek seraları, çevreye de fayda sağlayabilir. Seralar, bitkilerin yetiştirilmesi için gereken su ve enerji miktarını azaltmaya yardımcı olabilir. Seralar, ayrıca bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılan pestisit ve gübre miktarını da azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Tokat Erbaa
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Sürücüler dikkat, başınıza iş almayın: İntikamını yolda alıyor, maliyeti 60 bin TL! İntikamını yolda alıyor, maliyeti 60 bin TL!
Sürücüler dikkat: Araçlar durduğu yerde yapıyor, yüksek maliyete neden olabiliyor! Sürücüler dikkat: Araçlar durduğu yerde yapıyor!
Muş'ta binlerce dönüm ekildi, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girerek hasadı başladı: Tarlada tanesi 60 TL, kilosu 6 TL! Tarlada tanesi 60 TL, kilosu 6 TL
Sürücüler dikkat: Tepkisi kabul edilmedi, cezası 1979 TL! Tepkisi kabul edilmedi, cezası 1979 TL!
Çankırı'da hobi olarak başladı, mesleği haline getirdi ve gelir kaynağına dönüştürdü: Taleplere yetişemiyor! Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor
Ankara'da binlerce dönümde hasadı başladı, yılın 8 ayı kesintisiz üretilebiliyor: Tarlada kilosu 8, markette 20 TL ve tam bir vitamin deposu! Tarlada kilosu 8, markette 20 TL
Gaziantep'te yapılıyor, damaklarda eşsiz tat bırakıyor: Kış boyunca 1 kaşığı bile doğal ilaç! Kış boyunca 1 kaşığı bile doğal ilaç!
Aydın'da hasat erken bitti, talep patladı: Herkes bu hazırlığı yapıyor! Hasat erken bitti, talep patladı!
Hatay'da dalından hasat edildi; yapılışı, aroması, lezzeti ve kalitesiyle diğerlerinden fiyatı farklı: İlk andan itibaren tüketiliyor! Yapılışı, aroması, lezzetiyle diğerlerinden fiyatı farklı
Kahramanmaraş'ta hasadı başladı, tonlarca toplandı: 1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Tonlarca toplandı: 1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor!
Hatay'da doğal hasat sonrası üretildi, binbir derdin düşmanı ve yoğun talep görüyor: Kilosu 300 TL! Binbir derdin düşmanı ve yoğun talep görüyor
Motosiklet sürücüleri dikkat: Bahane kabul edilmedi, cezası 12690 TL! Bahane kabul edilmedi, cezası 12 bin 690 TL!
ÇOK OKUNANLAR
Nasıl dolandırıcı oldu? İşte Seçil Erzan'ın Çorlu'dan Florya'ya uzanan hayatı İşte Seçil Erzan'ın Çorlu'dan Florya'ya uzanan hayatı
Liste ortaya çıktı: 'Fatih Terim Fonu' vurgununda kim kazandı, kim kaybetti? Liste ortaya çıktı: 'Fatih Terim Fonu' vurgununda kim kazandı, kim kaybetti?
Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi: Günleri böyle geçiyormuş! Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi: Günleri böyle geçiyormuş!
Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine 5 ayrı suçtan soruşturma! MASAK'tan rapor istendi: Çiftten açıklama geldi Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine 5 ayrı suçtan soruşturma
AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları' AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları'