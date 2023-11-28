Muş'ta binlerce dönüm ekildi, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girerek hasadı başladı: Tarlada tanesi 60 TL, kilosu 6 TL!

Türkiye'nin üçüncü en büyük ekilebilir alanına sahip Muş Ovası'nda hasadı devam eden lahana ile bu yıl kent ekonomisine 90 milyon 365 bin lira katkı sağlanacağı öngörülüyor.

5 bin 194 dekarda ekimi yapılan lahananın hasadı devam ederken, başta doğu illeri olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi illere de satışı yapılan lahana kış aylarında sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor.

"TARLADA TANESİ 60 TL, KİLOSU 6 TL"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Adnan Sönmez, "İlkbahar mevsiminde ektiğimiz lahanalarımızı 10’uncu ay itibari ile hasadına başlıyoruz. Yaz döneminde 6 kere su verdik. Tarlada tanesini 60 TL, kilosunu ise 6 TL'den satışa sunuyoruz. Bingöl, Elâzığ, Bitlis, Batman ve Şırnak gibi çevre illere lahana satışı yapıyoruz" dedi.

LAHANA

Lahana, turpgiller familyasından, geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen bir bitkidir.

Lahananın birçok türü vardır. En yaygın türleri beyaz lahana, kırmızı lahana, karnabahar, brokoli ve Brüksel lahanasıdır.

Lahana, besin değeri yüksek bir sebzedir. İçerdiği vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Lahanadaki başlıca vitaminler A, C, K, E ve B vitaminleridir. Mineraller açısından ise kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum ve çinko bakımından zengindir.

Lahananın faydaları şunlardır:

- Sindirim sistemini düzenler: Lahana, içerdiği lif sayesinde sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Lif, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur,

- Sağlıklı bir kalp ve damar sistemi için faydalıdır: Lahana, içerdiği potasyum ve magnezyum sayesinde kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca, içerdiği antioksidanlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar,

- Kanser riskini azaltır: Lahana, içerdiği antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığını destekler: Lahana, içerdiği C vitamini sayesinde cilt sağlığını destekler. C vitamini, cildin kolajen üretimi için gereklidir,

- Sindirim sistemini destekler: Lahana, içerdiği lif sayesinde sindirim sistemini destekler. Lif, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Lahana, düşük kalorili ve yüksek lifli bir besin olduğu için kilo vermeye yardımcı olabilir.

Lahana, sebze yemekleri, çorbalar, salatalarda ve böreklerde kullanılabilen çok yönlü bir sebzedir. Lahana, hem lezzetli hem de besleyici bir besindir.

Kaynak: Gerçek Gündem