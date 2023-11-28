Çankırı'da hobi olarak başladı, mesleği haline getirdi ve gelir kaynağına dönüştürdü: Taleplere yetişemiyor!

Çankırı'da yaşayan Akif Metin, dedesinden kalan çiftliği hobisiyle gelir kaynağına dönüştürdü. Yetiştirdiği büyükbaş hayvanları mesleği haline getiren Metin'in ürettiği büyükbaş hayvanlar, Türkiye'nin birçok yerinden büyük ilgi görüyor ve taleplere yetişemiyor.

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Çankırı'da yaşayan Akif Metin, ilkokul yaşlarında hobi olarak başladığı çiftçiliği mesleği haline getirdi.

Dedesinden miras kalan çiftlikte hayalini gerçekleştiren Metin’in özenle yetiştirdiği büyükbaş hayvanlara Türkiye'nin farklı illerinden talep gelmeye başladı. Mesleğinde kendini kısa sürede geliştiren Metin, çeşitli büyükbaş ırklarına gelen talepleri karşılamaya başladı. Metin, ürettiği büyükbaş hayvanları Türkiye genelindeki büyük çiftlikler ve firmalara gönderiyor.

"BESİ ÇİFTLİKLERİNE VE ÇEŞİTLİ FİRMALARA GÖNDERİYORUM"

Hayvan yetiştiriciliğine ilişkin İHA'ya konuşan Metin, "Daha çok, Çankırı’da üretilmiş olan kaliteli buzağıları çiftliğime alarak Türkiye genelindeki büyükbaş besi çiftliklerine ve çeşitli firmalara gönderiyorum. Genelde almış olduğumuz hayvanlar etçil ırklar, simental, limuzin, şarole üretimi yapılıyor. Erkekleri besicilere temin ediyorum, dişileri ise damızlık ayırıyorum. Türkiye genelinde damızlık isteyen üreticilere de burada temin ediyorum. Bu hayvanlar yaylalarda doğup yayalarda yetişen, dengeli sütlerini emen ve gelişimini hızlı sağlayan hayvanlar" dedi.

Çankırı'da hobi olarak başladı, mesleği haline getirdi ve gelir kaynağına dönüştürdü: Taleplere yetişemiyor! - Resim : 1

HAYVANCILIK

Hayvancılık, dünyanın birçok farklı bölgesinde yaygın olarak uygulanan bir faaliyettir. Hayvancılık, özellikle kırsal kesimlerde önemli bir geçim kaynağıdır.

Hayvancılık, farklı şekillerde yapılabilir. Hayvancılık faaliyetleri, hayvanların yetiştirildiği koşullara, yetiştirilen hayvanların türlerine ve yetiştirilen hayvanların amacına göre sınıflandırılabilir.

Hayvancılık faaliyetlerinin sınıflandırılmasına göre, şunlar sayılabilir:

- Sığırcılık: Sığırcılık, sığırların yetiştirildiği bir hayvancılık faaliyetidir. Sığırlardan et, süt, deri ve gübre elde edilir,

- Koyun ve keçi yetiştiriciliği: Koyun ve keçi yetiştiriciliği, koyun ve keçilerin yetiştirildiği bir hayvancılık faaliyetidir. Koyun ve keçilerden et, süt, yün ve gübre elde edilir,

- Danacılık: Danacılık, buzağıların yetiştirildiği bir hayvancılık faaliyetidir. Danalardan et elde edilir.

Hayvancılık, dünyanın birçok farklı bölgesinde önemli bir sektördür. Hayvancılık, aynı zamanda, istihdam ve ekonomik kalkınma için de önemli bir kaynaktır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Çankırı

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