Ankara'da binlerce dönümde hasadı başladı, yılın 8 ayı kesintisiz üretilebiliyor: Tarlada kilosu 8, markette 20 TL ve tam bir vitamin deposu!

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde binlerce dönüm tarlada ekili kışlık ıspanağın hasadı başladı.

Bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren ıspanak, aynı zamanda sağlık açısından önemli bir risk olan kan pıhtılaşmasını yavaşlatıyor. Kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruma sağlayan ıspanak, Beypazarı'nda yılın 8 ayı kesintisiz üretilebiliyor.

"TARLADA 8 TL, MARKETTE 20 TL"

İHA'ya hasada ilişkin açıklamada bulunan çiftçi Veysel Uysal, "Tarlada şu an ıspanağın kilosu 8 lira. Markette fiyatlar ortalama 20 lira. Bu kadar fiyat farkının olmasının sebebi de ürünün çok el değiştirmesi" dedi.

"8 AY KESİNTİSİZ ÜRETİM"

Yılın 8 ayı ıspanak üretimi yapabildiklerini söyleyen Uysal, "Biz ıspanağı ilkbaharda rakımı düşük yerlerde ekim yaparız. Temmuz ayından sonra rakımı yüksek olan yaylalara çıkarız. Ağustos’un 25’inde yeniden alçak noktalara iner hasadımızı yaparız. Biz Nisan ayının başından Aralık’ın 15’ine kadar ıspanak üretiriz. 8 ay kesintisiz ıspanak yaparız" ifadelerini kullandı.

ISPANAK

Ispanak, Amaranthaceae familyasından yaprağı etli koyu parlak yeşil, sarımsı yeşil çok sayıda çiçekli tek yıllık otsu bir bitkidir. Asya kıtasının orta ve güneybatı bölgelerinin yerlisi olan bu bitki dünyanın birçok farklı bölgesinde gıda olarak tüketilir.

Ispanak, yüksek besin değerine sahip bir sebzedir. İçerdiği vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Ispanaktaki başlıca vitaminler A, C, K, E ve B vitaminleridir. Mineraller açısından ise kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum ve çinko bakımından zengindir.

Ispanağın faydaları şunlardır:

- Göz sağlığını destekler: Ispanak, içerdiği A vitamini sayesinde göz sağlığını destekler. A vitamini, gözde görme hücrelerinin oluşumu ve işlevi için gereklidir,

- Kemikleri güçlendirir: Ispanak, içerdiği kalsiyum ve K vitamini sayesinde kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. K vitamini, kemiklerin kalsiyum emilimini artırmaya yardımcı olur.

- Kansızlığı önler: Ispanak, içerdiği demir sayesinde kansızlığı önlemeye yardımcı olur. Demir, kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için gereklidir,

- Kanser riskini azaltır: Ispanak, içerdiği antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerden korumaya yardımcı olur.

- Sindirimi düzenler: Ispanak, içerdiği lif sayesinde sindirimi düzenlemeye yardımcı olur. Lif, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur.

Ispanak, pişirme yöntemlerine göre farklı besin değerlerine sahip olabilir. Ispanak, en fazla besin değerini çiğ olarak tüketildiğinde içerir. Ancak çiğ ıspanak, içerdiği okzalat nedeniyle bazı kişilerde sindirim sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, çiğ ıspanak tüketirken dikkatli olmak gerekir.

Ispanak, sebze yemekleri, çorbalar, salatalarda ve böreklerde kullanılabilen çok yönlü bir sebzedir. Ispanak, hem lezzetli hem de besleyici bir besindir.

Ispanak yemek tarifleri

* Ispanak yemeği: Ispanak, pirinç ve soğanla birlikte pişirilerek yapılan bir yemektir,

* Ispanak çorbası: Ispanak, domates ve tavuk suyuyla birlikte pişirilerek yapılan bir çorbadır,

* Ispanak salatası: Ispanak, domates, salatalık ve soğanla birlikte karıştırılarak yapılan bir salatadır,

* Ispanak böreği: Ispanak, peynir ve yumurtayla birlikte sarılarak yapılan bir börektir.

Kaynak: Gerçek Gündem