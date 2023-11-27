Hatay'da dalından hasat edildi; yapılışı, aroması, lezzeti ve kalitesiyle diğerlerinden fiyatı farklı: İlk andan itibaren tüketiliyor!

Hatay'da dalından hasat edilen zeytinler, taş değirmenin altına yerleştiriliyor ve at gücüyle ezilerek zeytinyağı elde ediliyor. Taş değirmen zeytinyağı, diğer zeytinyağı türlerine göre daha yoğun bir tada ve aromaya sahipken, lezzeti ve kalitesiyle talep görüyor ve ilk andan itibaren tüketiliyor.

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde üreticiler, ilerleyen teknolojiye rağmen yağ sıkımında "su zeyti" olarak adlandırılan geleneksel yöntemi tercih ediyor.

Dalından toplanan zeytinler, asırlık taş değirmenin altına yerleştiriliyor. At gücüyle çevrilen değirmende ezilen zeytinler, bir süre fıçılarda bekletiliyor. Sonrasında ılık suda yıkanan tanelerin yüzeye çıkan yağı süzülüp şişeleniyor.

"İLK ANDAN İTİBAREN TÜKETİLİYOR"

Üreticilerden Janet Çilingir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fabrikada 3-4 kilogram zeytinden bir litre zeytinyağı çıkarken 'su zeyti' yöntemiyle 7-8 kilogram zeytinden 1 litre yağ elde ediliyor. Yağımız polifenol, asit ve lif değeri açısından fabrikasyon yağa göre daha kaliteli. Fabrikalarda zeytin çekirdeği tamamen kırılıyor ama taş değirmen çekirdeği tamamen kırmıyor. Zeytin çekirdeğinde acı asit oluştuğu için fabrikadan çıkan ürünler tüketilmeden önce 1-2 ay dinlendirilir. Geleneksel yöntemle ürettiğimiz yağ ise ilk andan itibaren tüketilebilir" dedi.

Hatay'da dalından hasat edildi; yapılışı, aroması, lezzeti ve kalitesiyle diğerlerinden fiyatı farklı: İlk andan itibaren tüketiliyor! - Resim : 1

TAŞ DEĞİRMEN ZEYTİN YAĞI

Taş değirmen zeytinyağı, zeytinlerin taş değirmenlerde öğütülerek elde edilen bir zeytinyağı türüdür. Taş değirmenlerde öğütülme işlemi, zeytinlerin içindeki meyve suyu ve yağ hücrelerinin parçalanmasına neden olur. Bu sayede, zeytinyağındaki antioksidanlar ve diğer faydalı bileşikler daha fazla açığa çıkar.

Taş değirmen zeytinyağı, geleneksel bir zeytinyağı üretim yöntemidir. Bu yöntem, yüzyıllardır kullanılmaktadır. Taş değirmen zeytinyağı, modern zeytinyağı üretim yöntemlerine göre daha düşük verim sağlar. Ancak, taş değirmen zeytinyağı, daha yüksek kalitede ve daha lezzetli bir zeytinyağı olarak kabul edilir.

Taş değirmen zeytinyağı, diğer zeytinyağı türlerine göre daha yoğun bir tada ve aromaya sahiptir. Ayrıca, daha uzun süre tazeliğini korur.

Taş değirmen zeytinyağı, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Daha yüksek antioksidan içeriği: Taş değirmen zeytinyağındaki antioksidanlar, serbest radikallerle savaşmaya ve hücre hasarını önlemeye yardımcı olur,

- Daha yüksek lezzet: Taş değirmen zeytinyağı, daha zengin ve daha aromatik bir tada sahiptir,

- Daha düşük asitlik: Taş değirmen zeytinyağındaki asitlik oranı, modern zeytinyağı üretim yöntemleriyle üretilen zeytinyağına göre daha düşüktür.

Taş değirmen zeytinyağı, birçok sağlık faydasına sahiptir.

Taş değirmen zeytinyağı faydalarından bazıları şunlardır:

+ Kalp sağlığını korur: Taş değirmen zeytinyağı, kalp sağlığını korumaya yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir,

+ Kolesterolü düşürür: Taş değirmen zeytinyağı, kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürmeye yardımcı olur,

+ Sindirim sistemini düzenler: Taş değirmen zeytinyağı, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan lif açısından zengindir,

+ Kan basıncını düşürür: Taş değirmen zeytinyağı, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum açısından zengindir,

+ Bağışıklık sistemini güçlendirir: Taş değirmen zeytinyağı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir.

Taş değirmen zeytinyağı, yemek pişirmek, salata sosu yapmak, soğuk mezelerde kullanmak ve doğrudan tüketmek için kullanılabilir.

Taş değirmen zeytinyağı fiyatları, diğer zeytinyağı türlerine göre daha yüksektir. Bunun nedeni, taş değirmen zeytinyağı üretiminin daha maliyetli olmasıdır.

Hatay'da dalından hasat edildi; yapılışı, aroması, lezzeti ve kalitesiyle diğerlerinden fiyatı farklı: İlk andan itibaren tüketiliyor! - Resim : 2

Taş değirmen zeytinyağı satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

* Zeytinyağı, soğuk sıkım olmalıdır: Taş değirmen zeytinyağı, soğuk sıkım olmalıdır. Soğuk sıkım zeytinyağı, daha yüksek kalitede ve daha lezzetli bir zeytinyağıdır,

* Zeytinyağı, taze olmalıdır: Taş değirmen zeytinyağı, taze olmalıdır. Taze zeytinyağı, daha yüksek kalitede ve daha lezzetli bir zeytinyağıdır,

* Zeytinyağı, güvenilir bir kaynaktan olmalıdır: Taş değirmen zeytinyağı, güvenilir bir kaynaktan satın alınmalıdır. Güvenilir bir kaynaktan alınan zeytinyağı, daha kaliteli ve daha güvenlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Hatay zeytin Zeytinyağı
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