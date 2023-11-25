Hatay'da doğal hasat sonrası üretildi, binbir derdin düşmanı ve yoğun talep görüyor: Kilosu 300 TL!

Binbir derde deva Hatay'a özgü defne sabunu, yoğun ilgi görüyor.

Mikrop öldürücü özelliği olduğu bilinen defne sabunu, birçok saç ve deri hastalıklarına karşı koruyucu etki sağlıyor. Mantar ve egzama oluşumunu büyük ölçüde engellediği bilinen defne sabunu, düzenli kullanımı sonucu saç dökülmesini de azaltıyor.

"KIVAMI BULUYORUZ"

Defne sabunu yapımına ilişkin İHA'ya konuşan 54 yaşındaki Doğan İkizek, "Defne sabunu yapmak için zeytinyağını içine koyup kazanı ateşe veririz. Biraz ısındıktan sonra defne yağını içine döküp karıştırırız. İkisi ısındığı zaman içine kostik döküp karıştırırız. Defne yağı, zeytin yağı ve kostik üçü bir arada olduğu zaman sabunun kıvamı gelene kadar karıştırıp o kıvamı buluruz. Kıvama geldikten sonra kalıbın içine döküp kurumasını bekleyip sonra keseriz" dedi.

"KİLOSU 300 TL"

İkizek, defne yağı ile zeytinyağının karşımı olan defne sabunun kilosunun 250 TL, saf defne yağı ile yapılan defne sabununun ise 300 TL olduğunu söyledi.

DEFNE SABUNU

Defne sabunu, defne meyvesi ve defne yaprağının yağı ve zeytinyağı kullanılarak yapılan doğal bir sabun türüdür.

Defne sabunu, Akdeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan bir sabun türüdür. Defne sabunu, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Bu nedenle, cilt ve saç sağlığını korumaya yardımcı olur.

Defne sabununun faydaları şunlardır:

- Cildi temizler ve arındırır: Defne sabunu, ciltteki ölü hücreleri temizler ve cildi arındırır. Bu sayede cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.

- Cildin nem dengesini korur: Defne sabunu, cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur. Bu sayede cildin kurumasını ve çatlamasını önler,

- Ciltteki sivilce ve akneleri gidermeye yardımcı olur: Defne sabunu, ciltteki sivilce ve akneleri gidermeye yardımcı olur. Bu sayede cildin daha temiz ve pürüzsüz görünmesini sağlar,

- Saç dökülmesini önler ve saçların gürleşmesine yardımcı olur: Defne sabunu, saç dökülmesini önler ve saçların gürleşmesine yardımcı olur. Bu sayede saçların daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlar,

- Saçtaki kepek oluşumunu önler: Defne sabunu, saçtaki kepek oluşumunu önler. Bu sayede saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar,

- Mantar ve bakterileri öldürmeye yardımcı olur: Defne sabunu, mantar ve bakterileri öldürmeye yardımcı olur. Bu sayede cilt ve saçtaki enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olur.

Defne sabunu nasıl kullanılır?

Defne sabunu, cilt ve saç temizliği için kullanılabilir. Cilt temizliği için, defne sabununu köpürtün ve cildinize uygulayın. Ardından, köpüğü cildinizden durulayın. Saç temizliği için, defne sabununu köpürtün ve saçınıza uygulayın. Ardından, köpüğü saçınızdan durulayın.

Defne sabunu nasıl saklanır?

Defne sabunu, kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Defne sabunu, suyla temas ettiğinde bozulabilir. Bu nedenle, defne sabununu kullandıktan sonra iyice durulayın.

Kaynak: Gerçek Gündem