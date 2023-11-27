Kahramanmaraş'ta hasadı başladı, tonlarca toplandı: 1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor!

Kahramanmaraş'ta çiftçilerin zorlu hurma hasadı başladı.

İriliği ve lezzetiyle dikkat çeken hurma, tek tek toplanarak hasadı yapılıp farklı şehirlere sevk ediliyor.

"KIŞ MEYVESİDİR"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan üretici Yemliha Avcı, "Ülkenin birçok noktasında Avcılar hurması olarak görüyoruz. Hem ülke, hem de dünya anlamında tanınmaya başlandı. Kış meyvesidir ve kurusu sağlığa birçok faydası ile biliniyor. Yaş olarak zaten kış ürünleri arasında adlandırılır" dedi.

HURMA

Hurma, Phoenix cinsi bitkilerin meyvelerine verilen isimdir. Hurma ağaçları, palmiye familyasına (Arecaceae) ait, uzun boylu ve yaprak dökmeyen ağaçlardır. Hurma ağaçları, sıcak ve kurak iklimlerde yetişir. Dünyada yaklaşık 2000 farklı hurma çeşidi olduğu tahmin edilmektedir.

Hurma, yüksek oranda karbonhidrat, lif, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum ve fosfor içerir. Ayrıca, hurma B1, B2, B3, B6, C ve K vitaminleri açısından da zengindir.

Hurma, tatlı bir tada sahip olduğundan, genellikle taze olarak tüketilir. Ayrıca, hurma kurutularak, reçel yapılarak, pasta ve keklerde kullanılarak veya öğütülerek un olarak da tüketilebilir.

Hurma, birçok sağlık faydasına sahiptir.

Hurmanın faydalarından bazıları şunlardır:

- Enerji verir: Hurma, yüksek oranda karbonhidrat içerdiğinden, hızlı bir şekilde enerji verebilir. Bu nedenle, sporcular, yoğun iş temposuna sahip kişiler veya uzun süre aç kalan kişiler için ideal bir besindir,

- Sindirimi düzenler: Hurma, yüksek oranda lif içerdiğinden, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Bu sayede, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını destekler,

- Kan basıncını düşürür: Hurma, potasyum açısından zengin olduğundan, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Bu sayede, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kan şekerini dengeler: Hurma, fruktoz açısından zengin olduğundan, kan şekerini yavaş yavaş yükseltir. Bu sayede, ani kan şekeri yükselmelerini önlemeye yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Hurma, antioksidan açısından zengin olduğundan, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bu sayede, hastalıklara karşı direnci artırmaya yardımcı olur.

Hurma, sağlıklı bir beslenme düzenine dahil edilebilecek faydalı bir besindir. Ancak, hurma kalorisi yüksek bir besin olduğundan, ölçülü olarak tüketilmesi önemlidir.

Hurma çeşitleri

Hurma, farklı cins ağaçların benzer meyve türlerinden oluşmaktadır.

En yaygın olarak bilinen hurma çeşitleri şunlardır:

* Medine hurması: Medine hurması, en kaliteli hurmalardan biri olarak kabul edilir. Yumuşak ve tatlı bir tada sahiptir,

* Deglet Noor hurması: Deglet Noor hurması, parlak turuncu bir renge sahiptir. Tatlı ve sulu bir tada sahiptir,

* Khalas hurması: Khalas hurması, orta büyüklükte ve oval bir şekle sahiptir. Tatlı ve lezzetli bir tada sahiptir,

* Barhi hurması: Barhi hurması, küçük ve oval bir şekle sahiptir. Tatlı ve sulu bir tada sahiptir,

* Thoory hurması: Thoory hurması, koyu kırmızı bir renge sahiptir. Tatlı ve lezzetli bir tada sahiptir.

Hurma nasıl saklanır?

Hurma, oda sıcaklığında kuru ve havadar bir yerde saklanabilir. Ancak, hurmayı uzun süre saklamak istiyorsanız, buzdolabında saklamanız daha iyi olacaktır. Buzdolabında saklanan hurma, 1-2 hafta boyunca tazeliğini koruyabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem