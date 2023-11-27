Kahramanmaraş'ta hasadı başladı, tonlarca toplandı: 1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor!

Kahramanmaraş'ta bahçelerde yetiştirilen hurmada hasat dönemi başladı. İriliği ve lezzetiyle dikkat çeken hurma, tek tek toplanarak hasadı yapılıyor ve faydası saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan hurma, 1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor.

Son Güncelleme:
> <

Kahramanmaraş'ta çiftçilerin zorlu hurma hasadı başladı.

İriliği ve lezzetiyle dikkat çeken hurma, tek tek toplanarak hasadı yapılıp farklı şehirlere sevk ediliyor.

"KIŞ MEYVESİDİR"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan üretici Yemliha Avcı, "Ülkenin birçok noktasında Avcılar hurması olarak görüyoruz. Hem ülke, hem de dünya anlamında tanınmaya başlandı. Kış meyvesidir ve kurusu sağlığa birçok faydası ile biliniyor. Yaş olarak zaten kış ürünleri arasında adlandırılır" dedi.

Kahramanmaraş'ta hasadı başladı, tonlarca toplandı: 1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! - Resim : 1

HURMA

Hurma, Phoenix cinsi bitkilerin meyvelerine verilen isimdir. Hurma ağaçları, palmiye familyasına (Arecaceae) ait, uzun boylu ve yaprak dökmeyen ağaçlardır. Hurma ağaçları, sıcak ve kurak iklimlerde yetişir. Dünyada yaklaşık 2000 farklı hurma çeşidi olduğu tahmin edilmektedir.

Hurma, yüksek oranda karbonhidrat, lif, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum ve fosfor içerir. Ayrıca, hurma B1, B2, B3, B6, C ve K vitaminleri açısından da zengindir.

Hurma, tatlı bir tada sahip olduğundan, genellikle taze olarak tüketilir. Ayrıca, hurma kurutularak, reçel yapılarak, pasta ve keklerde kullanılarak veya öğütülerek un olarak da tüketilebilir.

Hurma, birçok sağlık faydasına sahiptir.

Hurmanın faydalarından bazıları şunlardır:

- Enerji verir: Hurma, yüksek oranda karbonhidrat içerdiğinden, hızlı bir şekilde enerji verebilir. Bu nedenle, sporcular, yoğun iş temposuna sahip kişiler veya uzun süre aç kalan kişiler için ideal bir besindir,

- Sindirimi düzenler: Hurma, yüksek oranda lif içerdiğinden, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Bu sayede, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını destekler,

- Kan basıncını düşürür: Hurma, potasyum açısından zengin olduğundan, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Bu sayede, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kan şekerini dengeler: Hurma, fruktoz açısından zengin olduğundan, kan şekerini yavaş yavaş yükseltir. Bu sayede, ani kan şekeri yükselmelerini önlemeye yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Hurma, antioksidan açısından zengin olduğundan, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bu sayede, hastalıklara karşı direnci artırmaya yardımcı olur.

Hurma, sağlıklı bir beslenme düzenine dahil edilebilecek faydalı bir besindir. Ancak, hurma kalorisi yüksek bir besin olduğundan, ölçülü olarak tüketilmesi önemlidir.

Hurma çeşitleri

Hurma, farklı cins ağaçların benzer meyve türlerinden oluşmaktadır.

En yaygın olarak bilinen hurma çeşitleri şunlardır:

* Medine hurması: Medine hurması, en kaliteli hurmalardan biri olarak kabul edilir. Yumuşak ve tatlı bir tada sahiptir,

* Deglet Noor hurması: Deglet Noor hurması, parlak turuncu bir renge sahiptir. Tatlı ve sulu bir tada sahiptir,

* Khalas hurması: Khalas hurması, orta büyüklükte ve oval bir şekle sahiptir. Tatlı ve lezzetli bir tada sahiptir,

* Barhi hurması: Barhi hurması, küçük ve oval bir şekle sahiptir. Tatlı ve sulu bir tada sahiptir,

* Thoory hurması: Thoory hurması, koyu kırmızı bir renge sahiptir. Tatlı ve lezzetli bir tada sahiptir.

Hurma nasıl saklanır?

Hurma, oda sıcaklığında kuru ve havadar bir yerde saklanabilir. Ancak, hurmayı uzun süre saklamak istiyorsanız, buzdolabında saklamanız daha iyi olacaktır. Buzdolabında saklanan hurma, 1-2 hafta boyunca tazeliğini koruyabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kahramanmaraş
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Hatay'da doğal hasat sonrası üretildi, binbir derdin düşmanı ve yoğun talep görüyor: Kilosu 300 TL! Binbir derdin düşmanı ve yoğun talep görüyor
Motosiklet sürücüleri dikkat: Bahane kabul edilmedi, cezası 12690 TL! Bahane kabul edilmedi, cezası 12 bin 690 TL!
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Maliyeti 400 TL, zararı 30 bin TL! Maliyeti 400 TL, zararı 30 bin TL!
Aydın'da hasat erken bitti, talep patladı: Herkes bu hazırlığı yapıyor! Hasat erken bitti, talep patladı!
Hatay'da dalından hasat edildi; yapılışı, aroması, lezzeti ve kalitesiyle diğerlerinden fiyatı farklı: İlk andan itibaren tüketiliyor! Yapılışı, aroması, lezzetiyle diğerlerinden fiyatı farklı
Ankara'da duyulmamış hasat, fabrikalar çiftçiye ekmeleri için yalvardı ve binlerce ton tarlaya yığıldı: Tonu 1855 TL! Binlerce ton tarlaya yığıldı: Tonu 1855 TL
Denizli'de görülmemiş hasat başladı, kurutulunca değeri 10 kat artıyor ve yoğun talep görüyor: Kilosu 200 TL! Kurutulunca değeri 10 kat artıyor ve yoğun talep görüyor
Ankara'da bereketli hasat başladı, yılın 12 ayı dağıtımı yapılıyor: Tarlada kilosu 10 TL! Yılın 12 ayı dağıtımı yapılıyor: Tarlada kilosu 10 TL!
Samsun'da mucize için 30 milyon dolar, faydası saymakla bitmiyor: Beyni destekliyor ve hafızayı uçuruyor! Mucize için 30 milyon dolar!
Sürücüler dikkat: Bunu yapmak zorunlu, cezası 2568 TL! Sürücüler dikkat: Bunu yapmak zorunlu!
Samsun'da hasadı başladı, yemeklere renk ve lezzet katmanın harika bir yolu: Tam bir 'C' ve 'B' vitamini zengini! Yemeklere renk ve lezzet katmanın harika bir yolu
Balıkesir'de aralıksız hasat sürüyor: Hülya Avşar'ın videosu talebi patlattı, en çok aranan ve istenen oldu! Hülya Avşar'ın videosu talebi patlattı
ÇOK OKUNANLAR
Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı! Bir Türk dizisi 3 sezonuyla birden listeye girdi Netflix en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı
Arda Turan ile Seçil Erzan'ın telefon konuşmasının tam kaydı ortaya çıktı: Fondaki isimleri tek tek saymış! Arda Turan ile Seçil Erzan'ın telefon konuşmasının tam kaydı ortaya çıktı
Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti Yeni yarışmacı belli oldu: Survivor All Star kadrosu netleşti
MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..." MasterChef'e sürpriz yarışmacı veda etti! "Hastalığını bize bile söylemedin..."
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler