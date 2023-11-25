Motosiklet sürücüleri dikkat: Bahane kabul edilmedi, cezası 12690 TL!

Aksaray'da yapılan uygulamada A.A. (59) idaresindeki motosikleti durduran trafik jandarması ekipleri sürücüyü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirerek motosiklet üzerinde de incelemeler yaptı.

Yapılan detaylı sorgulamada sürücünün ehliyetsiz, kasksız olduğu belirlenirken, motosikletin ise plakasız ve faturasız olduğu tespit edildi.

TÜRLÜ BAHANELER SUNDU

İHA'nın aktardığı habere göre; görevini yapan jandarma ekiplerine kendisini görmezden gelmelerini isteyen motosiklet sürücüsü, "Şuradan tavuk alıp geliyorum. Komutanım rica ederim yapmayın. Görmeyin ya ne olacak sanki bir motosiklet değil mi? Beni affedin bu sefer. Annemin ilaçları bitmiş ilaç götürüyorum. Motorun faturasına ulaşamayız, çok oldu alalı, 2003 yılından beri. Rica ederim görmeyin beni, affedin. Hiçbir şeye karışmadım daha çok şükür. Komutanım lütfen affedin" dedi.

TOPLAMDA 12 BİN 690 TL CEZA

Yapılan incelemelerin ardından sürücüye cezai işlem uygulayan trafik jandarması, kasksız motosiklet kullanmaktan 436 TL, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 8 bin 190 TL ve plaka tescilsiz motosiklet kullanmaktan 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 12 bin 690 TL para cezası uyguladı. Şasi numarası incelenen ve faturası dahi bulunmayan motosiklet ise trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

EHLİYETSİZ MOTOR KULLANMAK

Ehliyetsiz motor kullanmak, Türkiye'de Karayolları Trafik Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen bir trafik suçudur. Bu maddeye göre, ehliyetsiz olarak motor kullanan kişiye, idari para cezası verilir.

Ehliyetsiz motor kullanmaktan kaçınmak için, öncelikle motor kullanmayı öğrenmek ve ehliyet almak gerekir. Ehliyet kursuna gitmek ve gerekli dersleri almak, motor kullanmayı öğrenmenin en iyi yollarından biridir. Ayrıca, trafik kurallarını öğrenmek ve uygulamak da önemlidir.

Ehliyetsiz motor kullanmanın tehlikeleri konusunda farkında olmak ve bu suçtan kaçınmak önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem