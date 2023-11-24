Denizli'de görülmemiş hasat başladı, kurutulunca değeri 10 kat artıyor ve yoğun talep görüyor: Kilosu 200 TL!

Denizli'de Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde yetiştirilen cennet hurması hasadı başladı. Kış aylarında Türkiye'de yaygın olarak tüketilen ve lif ve vitamin zengini cennet hurmasının, kilogramı yaş olarak 20 TL'den satılırken, kurutulduğu zaman 200 TL'den alıcı buluyor.

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Cennet hurması üretimiyle Türkiye'de ilk 5 içerisinde yer alan Denizli Honaz'da, hasadın ardından kurutma işlemleri sürüyor.

Kurutulunca değeri 10 kat artan cennet hurması uygun ısı şartlarında yaklaşık üç hafta içerisinde olgunlaşıyor.

"YOĞUN TALEP EDİLİYOR"

Üreticiler kurutma işleminin hijyenik ortamlarda olmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Kabuğu soyulduğu için kurutma işlemi araç trafiğinden, haşerattan uzakta yapılmalıdır. Üretilen ürünler İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yoğun olarak talep edilmektedir" dedi.

Denizli'de görülmemiş hasat başladı, kurutulunca değeri 10 kat artıyor ve yoğun talep görüyor: Kilosu 200 TL! - Resim : 1

"KİLOSU 200 TL"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan üretici İsmail Sarıkaya, "Burada iplerimiz ve aparatlarımız var. Bunlara asılır 15 ile 20 gün arasında kurutulur, daha sonra kasalara alınarak hijyenik ortamlarda saklanır. Buradan hale ve tüketiciye ulaştırılır. Cennet hurmasının bir kısmını kuru olarak geri kalanını yaş olarak tüketiciye sunuyoruz. Yaşı 15-20 TL iken kurunun avantajı biraz daha fazla işçiliği çok ama yaklaşık 10 katı 150-200 TL bandında alınıp satılıyor" dedi.

CENNET HURMASI

Cennet hurması, kış aylarında Türkiye'de yaygın olarak tüketilen bir meyvedir. Trabzon hurması, Japon hurması veya Akdeniz hurması olarak da bilinir.

Cennet hurması, Diospyros kaki cinsinin bir üyesidir. Bu cins, Doğu Asya'ya özgü yaklaşık 400 türden oluşur. Cennet hurması, Asya'dan Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya yayılmıştır.

Cennet hurması, besin değeri yüksek bir meyvedir. Lif, C vitamini, potasyum ve beta karoten açısından zengindir.

Cennet hurmasının faydaları şunlardır:

- Sindirim sistemini destekler: Lif içeriği sayesinde, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini içeriği sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: Potasyum içeriği sayesinde, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Beta karoten içeriği sayesinde, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

CENNET HURMASI NASIL TÜKETİLİR?

Cennet hurması, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ olarak, pişmiş olarak veya kurutularak tüketilebilir. Cennet hurması, tatlılarda, kurabiyelerde, keklerde ve diğer gıda ürünlerinde kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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