Ankara'da bereketli hasat başladı, yılın 12 ayı dağıtımı yapılıyor: Tarlada kilosu 10 TL!

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kışlık havuç hasadı başladı. Türkiye'nin havuç üretim deposu olarak anılan ilçede üretilen havuçların faydası saymakla bitmezken, tarlada kilosu 10 TL'den alıcı buluyor.

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Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık üçte birinin karşılandığı Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kışlık havuç hasadı başladı.

Günün ilk ışıklarıyla tarlada çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, havuçların sökümünü yaparak torbalara koyuyor. Toplanan havuçlar, yıkama tesislerine gönderiliyor. Tesislerde önce geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, daha sonra yıkama makinesinden geçerek, paketleme kısmına ulaşıyor. Burada havuçlar iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılıyor. Ayrılan havuçlar kullanım amaçlarına göre farklı kasalara koyuluyor.

"TARLADA KİLOSU 10 TL"

23 yıldır sebze ve meyve üreticiliği yapan ve İHA'ya konuşan Mehmet Ertürk, "Günde 15-20 ton havuç kaldırıyoruz. İlçemizde havuç hasadı 15 Haziran’da başlayıp, kasımın sonuna kadar devam eder. Beypazarı’nda havuç 12 ay boyunca vardır. Tarlada kaliteli havucun kilosu 8-10 lira arasında değişiyor" dedi.

Ankara'da bereketli hasat başladı, yılın 12 ayı dağıtımı yapılıyor: Tarlada kilosu 10 TL! - Resim : 1

HAVUÇ

Havuç, maydanozgiller familyasından, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisidir. Türkçede yörelere göre gelinparmağı, pürçüklü, balkamış, deper otu, yerebatan, yer otu, yerekaçan, kızıl ot gibi değişik isimlerle kullanılır.

Havuç, Orta Asya'da yabani olarak yetişen bir bitkidir. MÖ 2000'li yıllardan beri Çin'de sebze olarak yetiştirilmektedir. Havuç, Avrupa'ya 10. yüzyılda Araplar tarafından getirilmiştir.

Havuç, etli kökü için yetiştirilir. Kök, genellikle 15-20 cm uzunluğunda ve 2-3 cm çapındadır. Havuç, turuncu, sarı, beyaz, mor ve kırmızı olmak üzere çeşitli renklerde olabilir.

Havuç, besin değeri yüksek bir sebzedir. A vitamini, beta karoten, lif, potasyum, C vitamini, K vitamini ve folat açısından zengindir.

Havuç, çiğ olarak, pişmiş olarak veya suyu sıkılarak tüketilebilir. Havuç, salatalarda, çorbalarda, yemeklerde ve tatlılarda kullanılabilir.

Havucun faydaları şunlardır:

- Göz sağlığını destekler: A vitamini, göz sağlığı için gereklidir. Havuç, A vitamini açısından zengin bir besin olduğu için göz sağlığını destekler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: A vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Havuç, A vitamini açısından zengin bir besin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Kalp sağlığını korur: Lif, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Havuç, lif açısından zengin bir besin olduğu için kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kolesterolü düşürür: Lif, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Havuç, lif açısından zengin bir besin olduğu için kolesterolü düşürmeye yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Antioksidanlar, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Havuç, antioksidanlar açısından zengin bir besin olduğu için kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

Havuç, sağlıklı bir beslenme için önemli bir besin kaynağıdır. Havuç, günlük beslenmenize dahil ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ankara Beypazarı

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