Samsun'da hasadı başladı, yemeklere renk ve lezzet katmanın harika bir yolu: Tam bir 'C' ve 'B' vitamini zengini!

Samsun'un verimli Bafra Ovası'nda üretilen renkli karnabaharın hasadı başladı. Faydası saymakla bitmeyen bu besleyici sebze, antioksidanlar, lif, K vitamini, C vitamini ve B vitaminleri gibi çeşitli besin maddelerini sağlar ve yemeklere renk ve lezzet katmanın harika bir yolu.

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Samsun'un Bafra ilçesi Osmanbeyli Mahallesi’nde renkli karnabahar üretimi yapıldı.

Hasat alanında incelemelerde bulunan ve İHA'ya konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Türkiye’nin birçok yerine verimli Bafra Ovası’ndan sebzelerimizi gönderiyoruz ve üretime katkı sağlıyoruz. Şu anda Rusya’ya ihraç ediliyor. Şu anda sadece Rusya’ya gidiyor ama Avrupa Birliği’nden, artı Amerika Birleşik Devletleri’nden yoğun bir şekilde talep olacağını biliyoruz. Çünkü artık tüketim dondurulmuş gıdaya yönelik, yani hazır yemek sektöründe sebze yemeğine yönelik. Etli yemeklerden ziyade nüfus yaşlandıkça artık tüketim alışkanlığı sebze alışkanlığına doğru gidiyor" dedi.

RENKLİ KARNABAHAR

Renkli karnabahar, beyaz karnabaharın aksine, mor, sarı, yeşil ve hatta turuncu gibi farklı renklerde olabilen bir karnabahar türüdür.

Samsun'da hasadı başladı, yemeklere renk ve lezzet katmanın harika bir yolu: Tam bir 'C' ve 'B' vitamini zengini! - Resim : 1

Renkli karnabaharlar, beyaz karnabahara benzer şekilde besleyicidir, ancak aynı zamanda antioksidanlar ve diğer besin maddeleri bakımından daha yüksektir.

Renkli karnabaharın faydaları şunlardır:

- Antioksidan bakımından zengindir: Mor, sarı ve yeşil karnabahar, beyaz karnabahara göre daha yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller, kanser, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalıklara yol açabilecek zararlı bileşiklerdir,

- Lif bakımından zengindir: Renkli karnabahar, iyi bir lif kaynağıdır. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Lif ayrıca kalp sağlığını desteklemeye ve kilo vermeye yardımcı olabilir,

- K vitamini bakımından zengindir: Renkli karnabahar, K vitamini bakımından zengindir. K vitamini, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan bir vitamindir. Ayrıca kemik sağlığını desteklemeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir,

- C vitamini bakımından zengindir: Renkli karnabahar, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan bir vitamindir. Ayrıca, cilt sağlığını desteklemeye ve yaraların iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olabilir,

- B vitaminleri bakımından zengindir: Renkli karnabahar, B vitaminleri bakımından zengindir. B vitaminleri, enerji üretimi, sinir sistemi işlevi ve hücre büyümesi için gereklidir.

Renkli karnabahar, sağlıklı bir diyet için mükemmel bir katkıdır. Bu besleyici sebze, antioksidanlar, lif, K vitamini, C vitamini ve B vitaminleri gibi çeşitli besin maddelerini sağlar. Renkli karnabaharı, yemeklere parlak bir renk ve lezzet katmanın harika bir yoludur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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