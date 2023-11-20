Bilecik'te hasadı başladı, Türkiye'nin her tarafından talep var ve kahvenin yanında veriyorlar: Yaşı 15, kurusu 200 TL!

Bilecik'in; Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinde 'Cennet Hurması' hasadı başladı. Faydası saymakla bitmeyen ve Türkiye'nin her tarafından talep gören 'Cennet Hurması', kahvenin yanında damakları şenlendiriyor. 'Cennet Hurması' başka bir ismiyle Trabzon hurmasının kilosu yaşı 15, kurusu 200 Tl.

Son Güncelleme:
> <

Bilecik'te 7'den 70'e herkes, 'Cennet Hurması' başka bir ismiyle Trabzon hurması hasadı için kolları sıvadı.

Üç köyde bin dönümlük bahçede yetişen hurmayı erkekler topluyor, kadınlar da kasalara yerleştiriyor.

"YAŞI 15, KURUSU 200 TL"

Hasada ilişkin İHA'ya açıklamalarda bulunan Hüseyin Demirbaş, " Fiyatlar bu sene 15 ila 20 lira arasında seyretti. Kalite bazında hurmamız gayet güzel. Bu sene kuru hurmanın fiyatı ise 150-200 lira arasında geziyor" dedi.

Bilecik'te hasadı başladı, Türkiye'nin her tarafından talep var ve kahvenin yanında veriyorlar: Yaşı 15, kurusu 200 TL! - Resim : 1

"KAHVENİN YANINDA VERİYORLAR"

"Türkiye’nin her tarafından talep var" diyen Demirbaş, "En çok İstanbul var, Ankara var, Antalya’ya gidiyorlar. Mesela İstanbul sosyetesinde kuru hurmayı kahvenin yanında veriyorlar. Antalya tarafında da aynı şekilde. Bursa tarafına da gidiyor" ifadelerini kullandı.

CENNET HURMASI

Cennet hurmasının tadı, olgunlaşma derecesine göre değişir. Hamken buruk bir tada sahiptir. Olgunlaştıkça tatlılaşır ve yumuşak bir kıvama gelir.

Cennet hurması, C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir. Bu nedenle, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp sağlığını korumaya ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Cennet hurması, genellikle taze olarak tüketilir. Ancak, kurutularak da tüketilebilir. Ayrıca, reçel, marmelat ve komposto yapımında da kullanılır.

Cennet hurması, oldukça sağlıklı ve lezzetli bir meyvedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Bilecik
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Balıkesir'de üretildi, tadıyla ve adıyla büyük ilgi gördü: Soğuk hava zincirine ihtiyaç duymuyor, uzun yıllar saklanıyor! Tadıyla ve adıyla büyük ilgi gördü
Bunlara dikkat, komple çöpe atabilirsiniz: Ustası turşuluk malzeme alırken bilinmeyenleri açıkladı Turşuluk malzeme alırken bilinmeyenler
Sürücüler dikkat: Tanesi 250 TL, bulundurmama cezası 436 TL! Tanesi 250 TL, bulundurmama cezası 436 TL!
Kastamonu'da Türkiye'nin keşfedilmemiş eşsiz doğal güzelliği, burada her şey iç içe: Masalsı görüntüler sizleri bekliyor! Türkiye'nin keşfedilmemiş eşsiz doğal güzelliği
Amasya'da yetiştiriliyor, bu inekler tam bir süt makinesi: Sütünün protein değeri çok yüksek! Bu inekler tam bir süt makinesi
Hatay'da doğal hasat başladı, pazar sıkıntısı yok ve faydası saymakla bitmiyor: Litresi 200 TL! Pazar sıkıntısı yok: Litresi 200 TL!
Hatay'da hasadı başladı; tarlada kilosu 7 TL, fabrikadan çıkınca 1500 TL: Dünya genelinde yoğun talep görüyor! Tarlada kilosu 7 TL, fabrikadan çıkınca 1500 TL
Adıyaman'da kaldırımda ortaya çıktı, itfaiye ekipleri harekete geçti! Kaldırımda ortaya çıktı, itfaiye ekipleri harekete geçti!
Batman'da görüntülendi, nesli tükenmek üzere! Batman'da görüntülendi, nesli tükenmek üzere!
Bayburt'ta kışın habercisinde hasat başladı, sofraların vazgeçilmezi ve tam bir 'C' vitamini deposu: Tanesi 150 TL! Kışın habercisinde hasat başladı: Tanesi 150 TL!
Bolu'da doğal olarak yetişiyor, yoğun ilgi görüyor ve para kazandırıyor: Tam bir protein ve vitamin zengini! Doğal olarak yetişiyor, para kazandırıyor
İstanbul’da günbatımında ortaya çıkan gökkuşağı mest etti İstanbul’da günbatımında ortaya çıkan gökkuşağı mest etti
ÇOK OKUNANLAR
Kalbi en temiz 3 burç belli oldu! Bir bebek kadar saf ve masumlar Kalbi en temiz 3 burç belli oldu
Altınlı pozlarıyla gündem olan fenomenden parasını isteyen mağdura: "Dua et, o para seni bulur" Altınlı pozlarıyla gündem olan fenomenden parasını isteyen mağdura: "Dua et, o para seni bulur"
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin düzenlediği çekilişlerin dekontları ortaya çıktı: "Hamile kadını beter etmişler" Özlem ve Tayyar Öz çiftinin düzenlediği çekilişlerin dekontları ortaya çıktı
SGK uzmanı asgari ücret ve emekli aylığı için oran verdi: İşte olası zamlı maaşlar SGK uzmanından asgari ücret ve emekli aylığı tahmini
MasterChef'te ödüllü yarışmacı hata yapınca elendi: "Hayatımda yaşadığım en kötü günlerden biri" MasterChef'te ödüllü yarışmacı hata yapınca elendi