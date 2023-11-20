Bilecik'te hasadı başladı, Türkiye'nin her tarafından talep var ve kahvenin yanında veriyorlar: Yaşı 15, kurusu 200 TL!

Bilecik'te 7'den 70'e herkes, 'Cennet Hurması' başka bir ismiyle Trabzon hurması hasadı için kolları sıvadı.

Üç köyde bin dönümlük bahçede yetişen hurmayı erkekler topluyor, kadınlar da kasalara yerleştiriyor.

"YAŞI 15, KURUSU 200 TL"

Hasada ilişkin İHA'ya açıklamalarda bulunan Hüseyin Demirbaş, " Fiyatlar bu sene 15 ila 20 lira arasında seyretti. Kalite bazında hurmamız gayet güzel. Bu sene kuru hurmanın fiyatı ise 150-200 lira arasında geziyor" dedi.

"KAHVENİN YANINDA VERİYORLAR"

"Türkiye’nin her tarafından talep var" diyen Demirbaş, "En çok İstanbul var, Ankara var, Antalya’ya gidiyorlar. Mesela İstanbul sosyetesinde kuru hurmayı kahvenin yanında veriyorlar. Antalya tarafında da aynı şekilde. Bursa tarafına da gidiyor" ifadelerini kullandı.

CENNET HURMASI

Cennet hurmasının tadı, olgunlaşma derecesine göre değişir. Hamken buruk bir tada sahiptir. Olgunlaştıkça tatlılaşır ve yumuşak bir kıvama gelir.

Cennet hurması, C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir. Bu nedenle, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp sağlığını korumaya ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Cennet hurması, genellikle taze olarak tüketilir. Ancak, kurutularak da tüketilebilir. Ayrıca, reçel, marmelat ve komposto yapımında da kullanılır.

Cennet hurması, oldukça sağlıklı ve lezzetli bir meyvedir.

Kaynak: Gerçek Gündem