Bunlara dikkat, komple çöpe atabilirsiniz: Ustası turşuluk malzeme alırken bilinmeyenleri açıkladı

Eskişehir'de turşu kuran vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan pazarcı esnafı, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Pazar tezgâhlarındaki son döküm turşuluk salata ve biber yoğun ilgi görürken, 1 tane çürük malzeme bütün kavanozu komple çöpe attırabilir.

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Eskişehir'de turşuluk malzeme almaya devam eden vatandaşlara uyarılarda bulunan pazarcı Aykut İnan, ürünlerde tazeliğe dikkat edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

İHA'ya turşuluk malzemelerin püf noktalarını açıklayan İnan, "Kavanoza 1 tane çürük malzeme kaçması, diğer tüm malzemeleri de çöp edebilir. Günlük ya da en fazla 1 hafta içerisinde toplanan ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

TURŞU

Turşu, çeşitli sebzelerin salamura adı verilen tuzlu ve asitli bir çözeltide bekletilerek uzun süre saklanabilecek hâle getirilmesidir. Genelde kırsal alanda kışa hazırlıkın önemli bir kısmıdır. Elde edilen ürüne turşu denir.

Bunlara dikkat, komple çöpe atabilirsiniz: Ustası turşuluk malzeme alırken bilinmeyenleri açıkladı - Resim : 1

Turşu yapımı için kullanılan sebzeler çeşitlidir. En yaygın olarak kullanılan sebzeler salatalık, lahana, biber, yeşil domates, yaban eriği, acur, pancar, ayva ve elmadır. Turşu yapımında kullanılan diğer malzemeler ise tuz, sirke, şeker, defne yaprağı, çekilmemiş karabiber, limon, sarımsak, dere otu, maydanoz gibi aroma vericilerdir.

Turşu yapımında kullanılan malzemelerin oranları ve yapılış şekli bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Ancak genel olarak turşu yapımı şu şekilde yapılır:

- Sebzeler yıkanır ve temizlenir,
- Sebzeler cam kavanozlara yerleştirilir,
- Kavanozlara tuz, sirke, şeker ve diğer malzemeler eklenir,
- Kavanozlar kapatılıp serin ve karanlık bir yerde bekletilir.

Turşu, fermentasyon yoluyla oluşur. Sebzeler salamura çözeltisinde beklerken, sebzelerdeki şeker, maya ve bakteriler tarafından asitlere dönüştürülür. Bu asitler sebzelerin bozulmasını önler ve turşuya kendine özgü tadını verir.

Turşu, Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. Çorbalar, salatalar, meze ve ara sıcaklarda yaygın olarak kullanılır. Ayrıca tek başına da bir meze olarak tüketilebilir.

Turşunun faydaları şu şekildedir:

* Probioticler: Turşu, probiyotikler adı verilen faydalı bakteriler içerir. Probiyotikler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, sindirimi iyileştirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur,

* Antioksidanlar: Turşu, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Serbest radikaller, kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklarla ilişkilendirilmiştir,

* Vitaminler ve mineraller: Turşu, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Bu besinler, iyi bir sağlık için gereklidir.

Turşu, sağlıklı ve lezzetli bir besindir. Çeşitli şekillerde tüketilebilir ve birçok faydası vardır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Eskişehir
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