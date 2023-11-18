Sürücüler dikkat: Tanesi 250 TL, bulundurmama cezası 436 TL!

Burdur'un Gölhisar ilçesinde reflektör dağıtımından önce Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince reflektörün önemi, traktörlerde olması zorunlu olan tepe lambası, rops demirinin bulunması ve yaşam üçgeni konularında detaylı eğitimler verildi.

Eğitimlerin ardından İHA'ya konuşan Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy, "Benim de değineceğim gibi biz bu reflektörleri 210 TL’ye satın aldık. Bunu bulundurmamanın cezası 436 TL yaklaşık cezanın yarı fiyatına bunları alabiliyorsunuz. Alacağınız 250-300 liralık bir reflektör hem sizin canınızı hem karşı tarafın canını, eğer can kaybı olmazsa da malınızı korumaya yönelik bir tedbir. Bu 250-300 liralık malzemeyi alıp takmaktan kaçınmayalım" dedi.

REFLEKTÖR

Reflektör, ışığı yansıtarak diğer nesnelerin daha kolay fark edilmesini sağlayan bir cihazdır. Reflektörlerin çeşitli şekil ve boyutları vardır, ancak genellikle parlak renklerde ve yansıtıcı bir yüzeye sahip olurlar.

Reflektörler, trafik güvenliği için önemli bir araçtır. Yol kenarlarında, yaya geçitlerinde ve tehlikeli köşelerde kullanılırlar. Reflektörler, geceleri araçların yoldaki diğer nesneleri daha kolay fark etmesine yardımcı olarak kazaları önlemeye yardımcı olur.

Reflektörler, diğer alanlarda da kullanılabilir. Örneğin, işyerlerinde, inşaat alanlarında ve spor sahalarında kullanılırlar. Reflektörler, çalışanları ve sporcuları tehlikelerden korumaya yardımcı olur.

Reflektörlerin faydaları şunlardır:

- Trafik güvenliğini artırır,

- Kazaları önlemeye yardımcı olur,

- Çalışanları ve sporcuları korur,

- Diğer nesnelerin daha kolay fark edilmesini sağlar,

Reflektörlerin kullanım alanları şunlardır:

* Trafik güvenliği: Yol kenarlarında, yaya geçitlerinde ve tehlikeli köşelerde kullanılır,

* İş güvenliği: İşyerlerinde, inşaat alanlarında ve spor sahalarında kullanılır,

* Diğer kullanım alanları: Kampçılık, doğa yürüyüşü ve diğer açık hava aktivitelerinde kullanılır.

Reflektörlerin kullanımı oldukça basittir. Reflektör, ışığı yansıtacak şekilde yerleştirilir. Reflektör, ışığı diğer nesnelere yansıtarak onları görünür hale getirir.

Reflektörlerin bakımına dikkat etmek önemlidir. Reflektörlerin temiz tutulması ve hasar görmüş olması durumunda değiştirilmesi gerekir.

Kaynak: Gerçek Gündem