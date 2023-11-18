Sürücüler dikkat: Tanesi 250 TL, bulundurmama cezası 436 TL!

Reflektörün önemi, traktörlerde olması zorunlu olan tepe lambası, rops demirinin bulunması ve yaşam üçgeni hayatınızı kurtarabilir. Tanesi 250 TL olan bir reflektörün bulundurulmaması durumunda 436 TL ceza uygulanıyor.

Son Güncelleme:
> <

Burdur'un Gölhisar ilçesinde reflektör dağıtımından önce Gölhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince reflektörün önemi, traktörlerde olması zorunlu olan tepe lambası, rops demirinin bulunması ve yaşam üçgeni konularında detaylı eğitimler verildi.

Eğitimlerin ardından İHA'ya konuşan Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy, "Benim de değineceğim gibi biz bu reflektörleri 210 TL’ye satın aldık. Bunu bulundurmamanın cezası 436 TL yaklaşık cezanın yarı fiyatına bunları alabiliyorsunuz. Alacağınız 250-300 liralık bir reflektör hem sizin canınızı hem karşı tarafın canını, eğer can kaybı olmazsa da malınızı korumaya yönelik bir tedbir. Bu 250-300 liralık malzemeyi alıp takmaktan kaçınmayalım" dedi.

REFLEKTÖR

Reflektör, ışığı yansıtarak diğer nesnelerin daha kolay fark edilmesini sağlayan bir cihazdır. Reflektörlerin çeşitli şekil ve boyutları vardır, ancak genellikle parlak renklerde ve yansıtıcı bir yüzeye sahip olurlar.

Sürücüler dikkat: Tanesi 250 TL, bulundurmama cezası 436 TL! - Resim : 1

Reflektörler, trafik güvenliği için önemli bir araçtır. Yol kenarlarında, yaya geçitlerinde ve tehlikeli köşelerde kullanılırlar. Reflektörler, geceleri araçların yoldaki diğer nesneleri daha kolay fark etmesine yardımcı olarak kazaları önlemeye yardımcı olur.

Reflektörler, diğer alanlarda da kullanılabilir. Örneğin, işyerlerinde, inşaat alanlarında ve spor sahalarında kullanılırlar. Reflektörler, çalışanları ve sporcuları tehlikelerden korumaya yardımcı olur.

Reflektörlerin faydaları şunlardır:

- Trafik güvenliğini artırır,
- Kazaları önlemeye yardımcı olur,
- Çalışanları ve sporcuları korur,
- Diğer nesnelerin daha kolay fark edilmesini sağlar,

Reflektörlerin kullanım alanları şunlardır:

* Trafik güvenliği: Yol kenarlarında, yaya geçitlerinde ve tehlikeli köşelerde kullanılır,

* İş güvenliği: İşyerlerinde, inşaat alanlarında ve spor sahalarında kullanılır,

* Diğer kullanım alanları: Kampçılık, doğa yürüyüşü ve diğer açık hava aktivitelerinde kullanılır.

Reflektörlerin kullanımı oldukça basittir. Reflektör, ışığı yansıtacak şekilde yerleştirilir. Reflektör, ışığı diğer nesnelere yansıtarak onları görünür hale getirir.

Reflektörlerin bakımına dikkat etmek önemlidir. Reflektörlerin temiz tutulması ve hasar görmüş olması durumunda değiştirilmesi gerekir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Burdur
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Kastamonu'da Türkiye'nin keşfedilmemiş eşsiz doğal güzelliği, burada her şey iç içe: Masalsı görüntüler sizleri bekliyor! Türkiye'nin keşfedilmemiş eşsiz doğal güzelliği
Amasya'da yetiştiriliyor, bu inekler tam bir süt makinesi: Sütünün protein değeri çok yüksek! Bu inekler tam bir süt makinesi
Hatay'da doğal hasat başladı, pazar sıkıntısı yok ve faydası saymakla bitmiyor: Litresi 200 TL! Pazar sıkıntısı yok: Litresi 200 TL!
Hatay'da hasadı başladı; tarlada kilosu 7 TL, fabrikadan çıkınca 1500 TL: Dünya genelinde yoğun talep görüyor! Tarlada kilosu 7 TL, fabrikadan çıkınca 1500 TL
Adıyaman'da kaldırımda ortaya çıktı, itfaiye ekipleri harekete geçti! Kaldırımda ortaya çıktı, itfaiye ekipleri harekete geçti!
Batman'da görüntülendi, nesli tükenmek üzere! Batman'da görüntülendi, nesli tükenmek üzere!
Bayburt'ta kışın habercisinde hasat başladı, sofraların vazgeçilmezi ve tam bir 'C' vitamini deposu: Tanesi 150 TL! Kışın habercisinde hasat başladı: Tanesi 150 TL!
Bolu'da doğal olarak yetişiyor, yoğun ilgi görüyor ve para kazandırıyor: Tam bir protein ve vitamin zengini! Doğal olarak yetişiyor, para kazandırıyor
İstanbul’da günbatımında ortaya çıkan gökkuşağı mest etti İstanbul’da günbatımında ortaya çıkan gökkuşağı mest etti
Ordu'da hobi için ekildi, servet dağıttı: Kilosu 20 TL ve şehre 100 milyon TL kazandırdı! Hobi için ekildi, servet dağıttı!
Şanlıurfa'da hasadı başladı, topraktan bereket fışkırdı: Protein zengini ve kas sistemini destekliyor! Topraktan bereket fışkırdı: Kas sistemini destekliyor
Denizli'de hasadında sona gelindi, tam bir 'C' vitamini zengini: Kilosu 13 TL! Hasadında sona gelindi, 'C' vitamini zengini
ÇOK OKUNANLAR
Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler! Pazar günü kar geliyor: İşte kar beklenen şehirler!
CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu? CHP'li iki büyükşehirden son anketler: Bu pazar seçim olsa seçmenin tercihi değişiyor mu?
CHP'li 3 belediyeden son anketler geldi: Özgür Özel 'geriye gidiş var' demişti, sonuçlar ele verdi CHP'li 3 belediyeden son anketler geldi: Özgür Özel 'geriye gidiş var' demişti, sonuçlar ele verdi
Ankara'da son anket: Mansur Yavaş'ın oy oranı ortaya çıktı! Ankara'da son anket: Mansur Yavaş'ın oy oranı ortaya çıktı!
'Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor' iddiası: 'Tarih belli oldu, İstanbul'dan ev bakıyor!' 'Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor' iddiası: 'Tarih belli oldu, İstanbul'dan ev bakıyor!'