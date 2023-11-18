Hatay'da doğal hasat başladı, pazar sıkıntısı yok ve faydası saymakla bitmiyor: Litresi 200 TL!

Hatay'ın Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde dağlık arazilerde kendiliğinden yetişen defne ağaçlarından binbir zahmetle toplanan meyvelerin hasadı başladı. Meyvelerinin kaynatılması ile üretilen defne yağının litresi 200 TL'den alıcı bulurken, faydası saymakla bitmiyor ve pazar sıkıntısı yok.

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Doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçları, Hatay'ın Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde gelir kaynağı oldu.

Defne ağaçlarının meyvelerinin kaynatılması ile üretilen defne yağı, defne ağaçlarının meyveleri çırpma yoluyla veya elle toplanarak kazanlarda kaynatılıyor. Sabun yapımının yanı sıra kozmetik ürünlerin üretiminde de kullanılan defne yağı, binbir emek verilerek elde ediliyor.

"PAZAR SIKINTISI YOK"

İHA'ya açıklamalarda bulunan 50 yıldır defne yağı yapan 71 yaşındaki Mehmet Söker, defne yağının çok değerli olduğunu ve her zaman pazar sıkıntısı çekmeden alıcı bulduğunu dile getirdi.

Hatay'da doğal hasat başladı, pazar sıkıntısı yok ve faydası saymakla bitmiyor: Litresi 200 TL! - Resim : 1

"LİTRESİ 200 TL"

Defne yağının litresi 180 ila 200 TL arası alıcı bulurken Söker, defne yağının birçok yararı olduğuna da değinerek, "Eklem ağrılarına iyi geliyor, cildi yeniliyor. Saç dökülmesine karşı bu yağdan defne sabunu yapıyoruz. Saçların dökülmesini önlüyor, saçları besliyor. Defne yağı bu faydaları sayesinde Türkiye'nin her yerinde tanınıyor" ifadelerini kullandı.

DEFNE YAĞI

Defne yağı, defne ağacının meyve ve çekirdeklerinden elde edilen bir bitkisel yağdır. Defne ağacı, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetişir. Defne yağı, yaprakların buhar damıtması yöntemiyle elde edilir.

Defne yağının başlıca faydaları şunlardır:

- Antioksidan özellikleri: Defne yağı, antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olur. Serbest radikaller, yaşlanma, kanser ve diğer kronik hastalıklara yol açabilen reaktif moleküllerdir,

- Antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikleri: Defne yağı, antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu özellikler, bakteri ve mikropların büyümesini engellemeye yardımcı olabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olması: Defne yağı, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olabilir,

- Sindirim sağlığını desteklemesi: Defne yağı, sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olabilir,

- Ağrı kesici özellikleri: Defne yağı, ağrı kesici özelliklere sahiptir. Bu özellikler, baş ağrısı, kas ağrısı ve adet krampları gibi ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir,

- Cilt sağlığını koruması: Defne yağı, cilt sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Bu özellikler, ciltteki sivilce ve akneleri tedavi etmeye, ciltteki lekeleri azaltmaya ve cildin yaşlanmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Defne yağının kullanım alanları şunlardır:

* Aromaterapi: Defne yağı, aromaterapide yaygın olarak kullanılır. Buhar difüzörü veya masaj yağı olarak kullanılabilir,

* Alternatif tıp: Defne yağı, alternatif tıpta çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Baş ağrısı, kas ağrısı, adet krampları, sivilce ve akne gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir,

Mutfak: Defne yağı, mutfakta da kullanılabilir. Çorba, sos ve yemeklere lezzet ve aroma katmak için kullanılabilir.

Defne yağının kullanımında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

+ Dış kullanım içindir. İçilmemelidir,
+ Hamile ve emziren kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır,
+ Alerjik reaksiyona neden olabilir. Kullanmadan önce bir doktora danışmak faydalı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hatay Samandağ
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