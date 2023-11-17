Hatay'da hasadı başladı; tarlada kilosu 7 TL, fabrikadan çıkınca 1500 TL: Dünya genelinde yoğun talep görüyor!

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde defne yaprağı hasadı başladı. Üreticiler kilosunu 7 TL'den toptancıya satarken, yapraklar işlendikten sonra bin 500 TL'ye kadar dünya genelinde satılıyor.

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Hatay'da ormanda toplanan binlerce ton defne yaprağı, köylülerin geçim kaynağı olurken, ilaç ile kozmetik sektöründe kullanılmak üzere dünyanın birçok ülkesine satılıyor.

İHA'ya defne yapraklarının toplanmasına ilişkin bilgi veren Halil Keser, "Yaprak birçok ilaç ve kozmetik ürününde kullanılıyor. Defne yaprağının tohum verenini kesmeyiz çünkü meyve verdiği için daha sonra işleniyor. Meyve vermeyen dalı ise kesip satıyoruz" dedi.

TARLADA KİLOSU 7 TL, FABRİKADAN ÇIKINCA 1500 TL

Keser, "Kilosunu 7 TL'den toptancıya veriyoruz onlar da fabrikada işleyip dünya ülkelerine kilosunu bin 500 TL'ye kadar satıyor" ifadelerini kullandı.

Hatay'da hasadı başladı; tarlada kilosu 7 TL, fabrikadan çıkınca 1500 TL: Dünya genelinde yoğun talep görüyor! - Resim : 1

DEFNE YAPRAĞI

Defne yaprağı, Laurus nobilis adlı defne ağacının yapraklarıdır. Bu ağaç, defnegiller familyasına ait, dört mevsim yaprak dökmeyen bir bitkidir. Anavatanı Akdeniz ülkeleridir, ancak günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir.

Defne yaprağı, keskin ve aromatik bir tada sahiptir. Bu nedenle, yemek pişirmede yaygın olarak kullanılır. Özellikle balık, et, tavuk, çorba ve güveç gibi yemeklere lezzet katmak için kullanılır.

Defne yaprağı, insan sağlığı için de faydalı olduğu düşünülmektedir. İçeriğindeki antioksidanlar, iltihap önleyici ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu nedenle, geleneksel tıpta çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Defne yaprağının faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Sindirim sistemini destekler,
- Mide ve bağırsak gazlarını giderir,
- İştahı açar,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir,
- Ateş düşürücü etkiye sahiptir.

Defne yaprağı, çay olarak da tüketilebilir. Bunun için, 2-3 adet defne yaprağı kaynar suya eklenir ve 10 dakika demlenir. Demlenen çay, süzülerek içilir.

Defne yaprağı, güvenli bir bitki olarak kabul edilmektedir. Ancak, hamile ve emziren kadınlarda kullanılması tavsiye edilmez. Ayrıca, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerin, defne yaprağı tüketirken dikkatli olması gerekir.

Defne yaprağı, kurutulmuş veya taze olarak kullanılabilir. Taze defne yaprağı, kurutulmuş defne yaprağına göre daha keskin bir tada sahiptir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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