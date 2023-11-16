Bayburt'ta kışın habercisinde hasat başladı, sofraların vazgeçilmezi ve tam bir 'C' vitamini deposu: Tanesi 150 TL!

Bayburt'ta kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan organik Bayburt lahanaları tezgahlarda yerini aldı.

Kışın habercisi olarak bilinen, devasa büyüklükteki lahanalar 100 ile 150 lira arasında satılmaya başlandı.

"LEZZETLİ OLUYOR"

İHA'ya konuşan alıcı Abdullah Güler, "Kışlık lahanalarımızı aldık, şimdi turşu yapma zamanı. Bayburt'un organik lahanası hem kaliteli, lezzetli oluyor, hem de turşusu iyi oluyor" dedi.

LAHANA

Lahana, turpgiller (Brassicaceae) familyasından, geniş ve kalınca kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki.

Lahananın bilimsel adı Brassica oleracea'dır. Lahananın birçok çeşidi vardır. Beyaz lahana, kırmızı lahana, Brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, turp ve roka da lahana türleri arasındadır.

Lahana, yüksek besin değeri olan bir sebzedir. Lahananın içeriğinde vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bulunur. Lahana, özellikle C vitamini, K vitamini, folik asit, potasyum ve lif açısından zengindir.

Lahananın faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Lahana, C vitamini açısından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan önemli bir vitamindir,

- Kanser riskini azaltabilir: Lahana, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Lahana, lif açısından zengindir. Lif, tokluk hissini artırmaya yardımcı olur ve kilo vermeye yardımcı olabilir,

- Kalp sağlığını destekler: Lahana, potasyum açısından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve kalp sağlığını destekler,

- Sindirim sistemini destekler: Lahana, lif açısından zengindir. Lif, sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur.

LAHANA NASIL TÜKETİLİR?

Lahana, birçok farklı şekilde tüketilebilir. Lahana, çiğ olarak salatalarda, pişmiş olarak yemeklerde, haşlanmış olarak çorbalarda ve turşu olarak tüketilebilir.

Derleme: İHA, Gerçek Gündem