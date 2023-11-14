İstanbul’da günbatımında ortaya çıkan gökkuşağı mest etti

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası gün batımında oluşan gökkuşağı Beylikdüzü semalarında havadan görüntülendi.

Gökyüzünde oluşan renk cümbüşü şehrin manzarası ile birlikte vatandaşların ilgi odağı oldu. Yağmur bulutları ile birlikte oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Gökkuşağı yaklaşık 20 dakika boyunca net bir şekilde gözüktü.

Kaynak: İHA